Usanne rykter om nedsmelting

Statens strålevern skriver i en pressemelding at de er kjent med at det for tiden verserer historier om at det er en pågående hendelse med nedsmelting ved Institutt for energiteknikk (IFE) sitt reaktoranlegg i Halden. I pressemeldingen understreker de at det ikke er tilfelle. Reaktoren i Halden har vært nedstengt siden 8. oktober 2016. Det var små utslipp fra anlegget i Halden i oktober/november i fjor, i forbindelse med håndtering av et skadet brenselselement.