Erkjenner ikke straffskyld

18-åringen som er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd på en skole i Fredrikstad i fjor vinter, erkjente ikke straffskyld da saken mot ham startet i dag. 28. oktober i fjor ble 18-åringen dømt for seksuelle overgrep mot en jente i et klasserom på den samme skolen.