Er dette verdens raskeste tur på vinterføre?

– Det er om å gjøre ikke å slippe gassen. Jeg er vel bare på bremsen syv-åtte ganger i løpet av fartsprøven, sier Eyvind Brynildsen til NRK.

Det var på den femte fartsprøven av Rally Sigdal i helgen at rallyfører Eyvind Brynildsen var raskest av alle.

Han merket det gikk fort, og etter målgang viste det seg at han hadde hatt en gjennomsnittsfart på 143,3 kilometer i timen.

I rallymiljøet diskuteres det nå om dette er den raskeste fartsprøven som noen gang er kjørt på snø- og isføre.

– Måtte regne tre ganger

En av dem som tror dette kan være uoffisiell verdensrekord, er mangeårig bilsportentusiast og kommentator Henning Isdal.

– Jeg måtte regne tre ganger for å se om jeg hadde regnet rett, sier Isdal, som først var den som først kom frem til den oppsiktsvekkende snitthastigheten.

– Snittfarten ligger ofte mellom 105 og 120 kilometer i timen, noen ganger går det opp mot 125 til 130. Men jeg har aldri sett over 130 kilometer i timen, forteller Isdal.

La om løypa

Bilene som brukes i rallyet, har en toppfart på omkring 180 kilometer i timen. Forklaringen på at det kunne gå så raskt på akkurat fartsprøven i skogene mellom Krødsherad og Sigdal, er at veikvaliteten var hakket bedre enn det som er vanlig i denne typen konkurranser.

Det betyr likevel ikke at det er noen motorvei. Løpssjefen tror ikke folk flest ville kjørt veien halvparten så fort en gang.

– Det var så dårlig med snø og is, så vi kuttet en del av etappen som går på en dårligere vei og la fartsprøven hit. Men det gikk likevel fortere enn vi hadde beregnet, sier løpsleder Inge Tangen.

Han tør ikke å gå god for om dette er den raskeste fartsprøven som er kjørt på et slikt føre tidligere, men er ikke i tvil om at Brynildsen kjørte svært fort.

Innehar hopprekord

29-åringen har også tidligere gjort seg bemerket med spektakulær kjøring.

I fjorårets VM-runde i Sverige hoppet han lengst av alle på det legendariske hoppet Colins Crest i Värmland.

45 meter fløy bilen før den landet – også det en slags uoffisiell verdensrekord.

– Det er stadig nye rekorder å ta. Neste løp er rally Finnskog, også er det svenskerally. Jeg kan ikke stopp med de 45 meterne, sier han.

PS: Brynildsen vant til slutt hele NM-rallyet i Sigdal.