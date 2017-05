Etter på ha vært bortreist noen dager, leste kraftverksjefen ved Solbergfoss i lokalavisa om ulveangrepet ved Solbergfoss i forrige uke.

I angrepet ble rundt 20 sauer hardt skadet og drept.

Det fikk kraftverksjefen, Øystein Rafoss, til å tenke på overvåkningskamera på kraftstasjonen. For hvis den skyldige var ulven fra Enebakk, så var det naturlig at den ville gå over Solbergfoss i stedet for å svømme over.

På kraftstasjonen spolte han seg frem til 18 mai. Og like etter midnatt, natt til 18 mai, dukker gråbein opp.

– Den spaserte stille og rolig, som en hund som er ute og går. Den så ikke ut til å være spesielt redd.

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte saken.

Gikk over demningen

Rafoss forteller at ulven trolig har kommet fra Spydeberg. Den må ha gått over demningen og over brua og videre mot Askim.

Overvåkningskamera fra kraftstasjonen fanget inn ulven natt til 18 mai. Foto: Vidar Tangerud / NRK

Kraftverksjefen tror det er en sammenheng mellom ulveangrepet og ulven han har i opptak.

– Det er vel ganske rimelig å anta. I og med at det skjedde omtrent samtidig og at det ikke er så mange ulver her. Det er vel stor sannsynlighet for at det er denne ulven.

– Jeg synes den så litt tynn og skrøpelig ut, den så faktisk litt sulten ut.