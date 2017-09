Elyounoussi fra start mot United

Sarpingen Mohamed Elyounoussi er i startelleveren til Basel i kveldens Champions League-åpning mot Manchester United på Old Trafford. 23-åringen sier til NRK at han ønsker å ødelegge Uniteds comeback i verdens gjeveste fotballturnering. Tarik Elyounoussi starter på benken for Qarabag mot Chelsea.