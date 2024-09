Endringer i russetiden møter motstand: – Ekstremt tiltak

Senterungdommen i Rogaland

Jeg er enig i at noe må skje, men så mener de at vi må være forsiktige med å detaljstyre russefeiringen for mye. Jeg syns ikke det er et dårlig forslag, men det er et supplerende forslag. Vi i Senterungdommen er tydelige på at vi ønsker å flytte russefeiringsstarten til 17. mai. Det blir ikke den samme 17. mai-feiringen uten at det er russ der.

Fylkesleder Magnus Nedrebø