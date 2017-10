En stilling til dyrepoliti

Politiets arbeid rettet mot dyremishandling skal bli bedre, sier Tommy Brøske, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt. Justisministeren bevilget tidligere i år to millioner kroner ekstra til et dyrepoliti. Brøske sier to stillinger skal gå inn i etterforskningsmiljøene for miljøkriminalitet. En stilling plasseres i Østfold og en på Romerike.