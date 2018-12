Én person til sykehus etter alvorlig trafikkulykke

– Det er snakk om en singelulykke, der føreren ble sittende fastklemt. Vedkommende ble frigjort like før 17.30 og blir fraktet i helikopter til sykehus, sier operasjonsleder Terje Nordang i Øst politidistrikt til NRK.

Bilen kolliderte med et tre like ved Bakke brygge på riksvei 22 i Halden.

Ulykkesbilen ble berget fra ulykkesstedet en drøy time etter ulykken. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Sjåføren av bilen satt fastklemt i over en halvtime. Operasjonslederen forteller at føreren er skadet, og at bevisstheten er til og fra, men at skadeomfanget ikke er kjent.

En luftambulanse ble sendt til stedet og har fraktet sjåføren til Ullevål sykehus i Oslo.

Veien var stengt i halvannen time etter ulykken.

Politiet meldte om trafikkulykken på Twitter klokken 17.00.