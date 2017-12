Én person savnet etter boligbrann i Tomter

Nødetatene fikk melding om brannen i 22.30-tiden onsdag kveld. Da de kom frem til stedet var boligen allerede overtent.

Drøyt to timer senere jobbet store styrker fra brannvesenet fremdeles med å få kontroll over flammene. Ifølge VG er ni brannbiler og mellom 20 og 25 brannmannskaper på stedet.

Politiet opplyser at det er registerert tre beboere på adressen. To av dem var ikke hjemme da brannen brøt ut, mens den tredje fremdeles ikke er gjort rede for.

Røykdykkere fra brannvesenet søker nå gjennom huset etter personen parallelt med at det jobbes med etterslukking.

– Det er en vanskelig jobb, sier operasjonsleder i Follo-politiet Børge Løge til NRK.

Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til andre boliger i nærheten, men ingen av naboene skal ha blitt evakuert.

Ifølge VG jobber politiet nå med å avhøre vitner på stedet for å danne seg et bilde av hva som har skjedd.

Det var en nabo til boligen som varslet om brannen.