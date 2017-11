– Jeg hørte at det smalt, for meg hørtes det ut som et skudd, så jeg kikket over veien. Jeg så at bare at det stod en mørk bil der. Det var ingen spinning eller villmannskjøring ut derfa.

Atle Johannessen bor tvers overfor huset i Skjebergveien hvor det var en skyteepisode fredag kveld.

– Det er minst en person som har skutt ett skudd inn i en leilighet. Ingen er truffet, ingen er skadet av skuddet, sier etterforskningsleder Vidar Andersen i Øst politidistrikt til NRK.

Lørdag formiddag var både hundepatrulje og krimetterforskere på stedet for å lete etter skytevåpenet.

Politiet gikk gjennom både søppelkasser, postkasser og klescontainere, men NRK fikk lørdag kveld bekreftet at våpenet fremdeles ikke var funnet.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om hendelsen på Klavestadhaugen fredag kveld.

Krimteknikere fra politiet gikk lørdag gjennom søppelkassene i området for å lete etter skytevåpenet som ble brukt. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Skuddskade i vindu

Etterforskningsleder Andersen kunne lørdag fortelle at det skal være brukt et håndvåpen, men han kunne ikke si om det dreier seg om en pistol eller revolver.

Et vindu på huset som ble beskutt har fått et stort og tydelig kulehull. Krimteknikere har sikret spor både på utsiden av huset og inne i den aktuelle leiligheten.

Politiførstebetjent Vidar Andersen leder etterforskningen av skuddramaet på Klavestadhaugen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det er selvfølgelig viktig å finne selve prosjektilet og skuddbanen, for å avdekke nøyaktig hvor dette er avfyrt fra. Etterforskerne skal også finne ut om skuddet var egnet til å skade eller drepe noen, sier Andersen.

Det skal ha vært flere personer til stede fredag kveld, og politiet har pågrepet personen de mistenker for å ha avfyrt skuddet.

– Vi vet hvilke personer som var involvert og vi har en formening om hva som har skjedd. Men vi kan foreløpig ikke si noe sikkert om motiv, det blir bare spekulasjoner.

Avhørte naboer

Politiet gikk også fra dør til dør for å snakke med de nærmeste naboene. Cecilie Mære bor i et av nabohusene.

– Jeg har barn, så jeg blir småredd, sier hun.

Politiet sperret lørdag av huset som ble beskutt fredag kveld. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Mære hørte en lyd fredag kveld, men var usikker på hva det var. Hun satt da og så på film sammen med sin 14 år gamle sønn.

– Mamma, hva skjer, sa sønnen min da han så det kom masse politi med hjelmer fredag kveld. Lørdag formiddag var krimteknikere på åstedet, forteller hun.

Politiet skal nå avhøre både vitner, fornærmede og den pågrepne.

– Vi skal prøve å få klarhet i hvorfor dette skjedde, det vet vi ikke nok om nå, avslutter etterforskningsleder Vidar Andersen.