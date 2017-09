Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg gleder meg veldig til denne kampen, selvfølgelig. Det blir først og fremst gøy. Men vi er her for å få med oss poeng, sier en offensiv Elyounoussi på telefon til NRK få timer før avspark på Old Trafford.

Det er en formidabel oppgave som venter for den norske 23-åringen og hans lag Basel i England i kveld.

Manchester United har vært svært solide i åpningen av årets sesong og leder Premier League etter de fire første kampene. Moi er imponert over starten til engelskmennene.

– De har fått en veldig god start på sesongen. Mourinho har virkelig fått fart på laget offensivt, men de har også vært solide defensivt. Det blir en tøff utfordring. Men vi forbereder oss på denne kampen som hvilken som helst annen kamp.

Svak start

Basel har derimot ikke vært seg selv i starten på sesongen i Sveits. Klubben ble i fjor seriemester for åttende året på rad, og tok også med seg en seier i cupen.

Men etter årets 11 første kamper ligger Elyounoussi og lagkameratene på en tredjeplass bak Young Boys og Zürich. I helgen ble det 1–2 tap for tabelljumbo Lausanne-Sport.

– Vi er ikke fornøyde med det vi har prestert til nå. Men da er vi desto mer motiverte til å få med oss et resultat fra Old Trafford. Vi er motiverte for å snu dette, slår Elyounoussi fast.

Pogba: – Jeg har savnet det

Manchester Uniteds spanske midtbanestjerne Ander Herrera har snakket med klubbens egen TV-kanal om både Basel og starten på årets sesong i Champions League.

Her sammenligner 28-åringen Elyounoussis lag med det nederlandske laget Ajax, som United slo 2–0 i Europa League-finalen i Stockholm forrige sesong.

– De har et veldig talentfullt lag med unge spillere. Vi kan sammenligne dem med Ajax for måten de bruker talentfulle spillere og de har et fantastisk akademi. Vi skylder fansen full innsats, forteller han.

Verdensstjernene Romelu Lukaku og Paul Pogba er ute etter å gjøre livet surt for motstanderne når Manchester United returnerer til Champions League tirsdag kveld. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Også Paul Pogba gleder seg til å komme i gang med årets sesong i verdens gjeveste klubbturnering. Til manutd.com sier franskmannen at han har savnet å høre den ikoniske Champions League-hymnen før kamp.

– Jeg har savnet det, for å være ærlig. Jeg savnet det mye i fjor. Når du hører den musikken, så får du gåsehud. Du er begeistret. Alle er begeistret – både supporterne og spillerne. Det er den beste turneringen du kan spille i, sier han.