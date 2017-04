Elyounoussi vant seriegull

Tarik Elyounoussi har vunnet sitt aller første seriegull. Det skriver Fredriksstad Blad. Tariks lag Olympiakos kunne juble for sitt sjuende strake seriemesterskap etter å ha slått Pas Giannina 5-0. Men feiringen må vente: – Vi spiller onsdag et viktig returoppgjør i semifinalen mot AEK, så «bossen» er svært lysten på at vi skal vinne flere titler, sier Tarik til f-b.no.