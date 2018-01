Søndag kveld oppdaget Endre Steinbru at hele kjelleren hans i Fredrikstad var fylt med hvit, tjukk røyk. Brannvesenet ble tilkalt og de fant raskt synderen.

– Det var elsykkelen som hadde tatt fyr, forteller Steinbru.

Den var plassert tørt i kjelleren, klar for vintervedlikehold og reparasjon. Hans teori er at batteriet i sykkelen ikke tålte temperaturforskjellene. Brannvesenet derimot aner ikke.

– Elsykkelen sto ikke til lading engang! Det er veldig spesielt, sier vaktleder ved 110-sentralen i Østfold, Jan Tore Lorentzen.

Hvordan de skal slukke branner i elbiler er fremdeles en utfordring for brannvesenet, men brann i elsykkel har de få problemer med.

– Det var ingen utfordringer med å slukke brannen, men det kom mye røyk. Brann i batterier er en forholdsvis ny problemstilling, og nå er det batterier i nesten alt som finnes, fortsetter brannmannen.

I 2016 ble solgt 35.965 elsykler i Norge.

Endre Steinbru tenkte selv at det var noe elektrisk som hadde tatt fyr da han så røyken velte opp av kjelleren. Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

Få elsykkelbranner registrert

– Jeg kan ikke huske å ha hørt om brann i elsykkelbatteri før, forteller Håvard Kleppe i Brannvernforeningen.

Heller ikke hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har de hørt om mange branner i elsykler.

– Vi hadde en sak for en tid tilbake, men da var det en som hadde bygd sin egen elsykkel. Det er ikke sammenlignbart med denne saken, sier Josten Ween Grav, sjefingeniør i Elsikkerhetsavdelingen i DSB.

I elsykler brukes litiumionbatterier. De er oppladbare og denne typen batteriene finner man også i for eksempel elbiler mobiltelefoner, pc-er og nettbrett. I oktober advarte brannvesenet om brannfarlige DAB-radioer.

– Lad i oppvarmet bygning

– I disse batteriene pakker man så mye energi man kan i minst mulig volum. Marginene inne i batteriet er veldig små, forklarer Jostein Ween Grav, sjefingeniør, elsikkerhet i DSB. Foto: Bjørn Ruud/NRK

Men det er noen forholdsregler man kan og bør ta når det gjelder nettopp batterier til elsykkel, og andre oppladbare batterier.

– Les bruksanvisningen og følg den! Jeg ville plassert batteriet på et sted hvor jeg ikke er bekymret for at det skal begynne å brenne. Skal batteriet lades ville jeg gjort det i kontrollerte former i tørre og oppvarmede omgivelser, sier Grav. Pass også på at batteri og kabler er uten skader.

– Slik bør du vedlikeholde elsykkelen

Steinar Eriksen i XXL Sarpsborg forteller at batterier tåler dårlig temperatursvingninger. Foto: BIRGER KJØLBERG / NRK

Steinar Eriksen er verkstedsansvarlig ved sportsbutikken XXL i Sarpsborg. Han forteller at vedlikehold er viktig for å unngå nettopp brann i batteriene.

– Det er viktig med vask og vedlikehold generalt for å unngå å få skitt inn i sykkelen. Man bør også lagre sykkelen tørt, og passe på å vedlikeholdslade batteriene.

Og det holder ikke å la batteriet stå i garasjen om natten. Store temperaturforskjeller er ikke bra for batteriet, mener han.

– Det som er skummelt med garasjene vi har her i Norge er at de ikke er isolert godt. Dermed blir det kaldt på natta og varmt om dagen. Det er mye fuktighet, og det kan trenge inn i batteriet, sier Eriksen.

Heldigvis ble det ingen store skader i kjelleren til Endre Steinbru i Fredrikstad, men sykkelen kan ikke lenger brukes. Han forteller at brannen kom som et sjokk.

– Jeg har aldri tenkt på at sykkelbatteriet kan ta fyr før, så nå vil jeg passe på at batteriet er i orden.