«Voldtektsdop» er en medieskapt betegnelse oversatt fra det engelske «Date rape drug». Betegnelsen omfatter stoffer som blir blandet ut i en drink for å gjøre et offer bevisstløst eller medgjørlig og enkelt i stand til å bli voldtatt eller utsatt for annet seksuelt overgrep. Stoffet kan også anvendes for å muliggjøre ran av offeret.

Når det gjelder seksuelle overgrep, vil offerets nedsatte evne til å si «nei» innebære at angrepet juridisk er å anse som voldtekt.



