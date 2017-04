Elever med dysleksi kan få fritak

Elever med sterk dysleksi eller språkvansker, kan søke om karakterfritak for fremmedspråk i videregående skole. Fritaket gjelder ikke engelskfaget. Elevene må selv søke fylkesmannen om fritak for karakter og eksamen. Ordningen er midlertidig, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier de jobber for å endre forskriftskravet.