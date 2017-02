El-søppelbil måtte slepes til visning: – Kjempepinlig

– Dette er kjempepinlig, sier Svein-Erik Svendsen i Sarpsborg kommune.

Torsdag hadde teamlederen for avfall og renovasjon hentet inn en elektrisk søppelbil fra København og invitert pressen til visning av underverket.

Det er nemlig to slike som skal settes i drift i Sarpsborg fra 1. oktober. Dette skal være de første helelektriske søppelbilene i landet etter at elbil-bølgen slo inn over landet de siste årene.

Men presentasjonen gikk ikke som planlagt, skriver SA.

Gikk tom for strøm

For da bilen skulle kjøre til Sarpsborg fra Drammen torsdag morgen, hadde den ikke nok strøm. Og ikke kunne den lades heller.

Dermed måtte den inviterte pressen sendes hjem.

Brian Olesen importerer bilen. Han forteller at han kjørte en del etter ankomst til Norge og brukt masse strøm.

– Vi fikk ikke ladet den, for her er det 230 volt, ikke 400 som vi har i Danmark. Da ringte vi bergingsbil og fikk den tauet fra Drammen til Sarpsborg, sier Olesen.

HELT NY: 1. oktober skal to slike søppelbiler begynne å kjøre i Sarpsborg. Foto: Fredrik Buer / NRK

Gode erfaringer fra Danmark

I Sarpsborg var det litt strøm igjen, men ankomsten var forsinket. Likevel fikk NRK se bilen i aksjon.

Olesen forteller at batterikapasiteten i utgangspunktet er veldig god, og at bilene i København kan kjøre 8–9 timer og samle fire fulle containere med søppel for hver gang den skal lades.

– I Danmark har vi holdt på i flere år, og dette har fungert veldig godt, sier Olesen.

Ikke bekymret

El-søppelbilen produseres i England, mens den får elektrisk motor og ny girkasse montert i Frankrike.

Svendsen i Sarpsborg kommune er kjent med at det er skepsis blant mange mot elbiler ettersom de kan gå tom for strøm. Sånn sett er det et paradoks at el-søppelbilen måtte slepes inn til byen første gang fordi den mangler strøm.

Likevel er han trygg på at dette skal fungere når de nye søppelbilene er på plass i oktober.

– Bilene vil komme i god tid, og ladeinfrastrukturen vil være på plass. Det var ikke en feil på selve bilen som gjorde at vi måtte slepe den i dag, men at vi ikke fikk ladet, sier Svendsen.