Ekstremt glatte veier på Østlandet

– Siden klokken 7 i dag morges har brannvesenet rykket ut på ti trafikkuhell bare i Østfold og Akershus, forteller vaktleder Jan Karlsen ved Øst 110-sentralen.

Vaktlederen hos brannvesenet forteller at det er stedvis ekstremt glatt, og ber folk om å kjøre etter forholdene.

På Romerike har nødetatene hatt nok å gjøre i morgentimene på grunn av glatta. Like før klokken 10 meldte politiet at de hadde fått inn meldinger om 23 trafikkuhell.

– Det beskrives som stedvis ekstremt glatt. Flere bilister har meldt at veien er våt og at den i neste sekund har fryst til is. Oppfordrer alle om å ta de med ro, og kjøre etter forholdene, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Også brannvesenet i Oslo advarer om at det stedvis er veldig glatt både på motorveier og småveier på grunn av temperaturfall. Politiet måtte rykke til tre forskjellige trafikkuhell på E6 ved Lambertseter på en gang.

Flere biler havnet på taket

Det har vært en rekke trafikkulykker i Østfold, Akershus, Vestfold, Oslo og Buskerud:

Alle nødetatene rykket ut da fem biler har vært involvert i en ulykke på Bjørkelangen.

En kvinne er sendt til sykehus med ambulanse for sjekk etter et trafikkuhell på fylkesvei 122 i Våler. Bilen hun kjørte havnet på taket.

På fylkesvei 120 i Gjerdrum satt en person fastklemt etter at en bil kolliderte med en lastebil. Det var ifølge politiet svært glatt på stedet.

Ved Fagerstrand på Nesodden havnet en bil på taket like før klokken 7 i dag tidlig. Politiet har fått en rekke meldinger om glatt vegbane på Nesodden. Vegtrafikksentralen er varslet.

En kvinne blir sjekket av ambulansepersonell etter en ulykke på E6 ved Lambertseter i Oslo. Det er store trafikale problemer på stedet.

I Larvik har en bil kjørt av veien og ligger på taket ved Kvelde. Ingen skal ha blitt skadet i ulykken.

Både i Drammen og i Hurum har biler kjørt utfor veien.

