Eidsberg gjennomgår Vitale-avtalen

Eidsberg kommune har satt i gang en gjennomgang av avtalen kommunen har hatt med Vitalegruppen. Det forteller Knut Jørgen Herland, som er leder for kontrollutvalget i kommunen. Vitalegruppen tok, ifølge Kommunal Rapport, betalt for helsetjenester for en død person i tre og et halvt år fra Spydeberg kommune. Det er ikke funnet lignende forhold i Eidsberg.