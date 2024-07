Saken oppsummert Flere politiske partier i Fredrikstad mener sårbar natur må spares når nye næringsområder skal bygges.

I april ble det vedtatt å se på mulighetene for å bygge ut nok et område for næring. Det ligger like ved Viken Park, som er blant de største planlagte naturinngrepene i Norge.

Området som nå utredes består blant annet av dyrket mark, rødlistede arter og en nedlagt fabrikk.

I 2018 sa fylkeskommunen at dyrket mark ikke skulle bygges ned i dette området.

Kommuneadministrasjonen sier de jobber i tråd med lokalpolitikernes vedtak.

– Jeg synes definitivt vi må trekke i nødbremsen nå. Den skulle vært trukket i for lenge siden, sier Silje Louise Waters.

Hun er gruppeleder for SV i Fredrikstad. NRK møter Waters og lokalpolitikere fra Bymiljølista, MDG, Rødt og Venstre ved en salamanderdam like ved Glomma.

Om få år kan denne dammen bli omringet av store lagerbygg.

I juni fortalte NRK om næringsområdet Viken Park, som er planlagt midt i en skog ved utkanten av byen.

Prosjektet blir trolig et av Norges største naturinngrep, dersom det vedtas av politikerne til høsten.

Et av argumentene for det gigantiske inngrepet er at naturområder andre steder skal bevares.

Ved å samle store deler av regionens fremtidige næringsbehov på ett sted, kan man unngå tilfeldig og stykkevis nedbygging av natur og matjord.

Det har både fylkeskommunen, kommunepolitikere og utbygger poengtert ved ulike anledninger.

Men: Bare et steinkast unna Viken Park, har lokalpolitikerne nylig gitt grønt lys til å se på mulighetene for nok et næringsområde.

Planområdet for Viken Park er på 1.8 millioner kvadratmeter. I underkant av 40 prosent av arealet skal varig nedbygges. Under 300 meter unna, er det ønske om å etablere nok et næringsområde. Moum Næringsområde har en anslått størrelse på 500.000 kvadratmeter, og ligger i 100-metersbeltet langs Glomma.

I april vedtok lokalpolitikerne i Fredrikstad at det skal lages en områderegulering for det røde feltet i kartet over.

– Kritikkverdig på alle måter

En betydelig del av det 500.000 kvadratmeter store området består av natur og dyrket mark.

Da Østfold fylkeskommune velsignet planene for utbygging av Viken Park i 2018, var en forutsetning at kommunen ikke skulle legge til rette for utbygging av dyrket mark på Moum.

Også Statsforvalter la vekt på at dyrket mark på Moum skulle spares da de valgte å godta Viken Park.

– Det er kritikkverdig på alle måter. Kommunen har ikke gjort jobben sin, rett og slett, sier gruppeleder for MDG Gunhild Vigdisdatter.

Caroline Bergli Tolfsen Venstre: Naturverdier blir ikke vektlagt – Vi ser, og har sett i tidligere saker, at naturverdiene ikke har blitt vektlagt. De har nesten ikke blitt undersøkt. Da glippper det også i de store planprosessene, sier gruppeleder Trond Svandal. Caroline Bergli Tolfsen Rødt: Stykkevis nedbygging – Det er en stykkevis og delvis nedbygging av naturen hele tiden. Man tar ut en bit her, og en bit der. Etter 30 år er det ikke noe mer igjen langs elva, sier Jostein Häckert. Caroline Bergli Tolfsen Bymiljølista: Vil stoppe nedbyggingen – Det er jo ikke alt som har fantastisk naturmangfold, men bare det at det er grønt er viktig i seg selv. Det er så lite skog langs Glomma at vi egentlig må sette ned foten og stoppe nedbyggingen, sier gruppeleder Jonas Qvale.

Kommuneadministrasjonen har gjort jobben sin, mener Per-Erik Torp. Han er etatssjef for miljø og byutvikling i Fredrikstad.

Torp viser til at det er politikerne som har vedtatt at området på Moum skal settes av til næring.

Det har vært inne i kommunens arealplan siden 2020, og ble værende i planen da den ble vedtatt på nytt i fjor sommer.

– Administrasjonen jobber innenfor de rammene som til enhver tid legges av de folkevalgte, skriver Torp i et skriftlig svar til NRK.

Et av målene med områdereguleringen er å kartlegge og ivareta viktige naturområder, ifølge etatssjef Per-Erik Torp. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Fabrikk og rødlistede arter

Deler av naturen der næringsparken er tiltenkt er allerede nedbygd.

En nedlagt Leca-fabrikk opptar en betydelig del av arealet.

Deler av området der Moum Næringspark er tiltenkt sett fra luften. Til høyre for bildeutsnittet ligger det også dyrket mark som er satt av til næring i kommunens arealplan. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Samtidig består området som nå utredes av dammer, dyrket mark og skogsområder med truede arter.

Det er også avdekket kvikkleire i området. I tillegg ligger deler av arealet i flomsonen.

Interesser som berøres Det er registrert viktige naturverdier i området. Ved to dammer er det blant annet er registrert salamander og rødlistede fuglearter.

Det er identifisert fareområder i nærområdet, og det kan være krevende grunnforhold. I tillegg er det avdekket kvikkleire i området.

Deler av planområdet ligger i flomsonen.

Det skal utredes om grunnen er forurenset, fordi det er mangelfull oversikt over hva som det er fylt igjen med etter tidligere masseuttak.

Det finnes også et gammelt søppeldeponi i området.

Gang- og sykkelstien Glommastien foreslås flyttet østover, mot riksvei 22. Blant annet fordi en biolog har uttrykt bekymring for at en sti langs dammene, som ligger midt i det planlagte industriområdet, kan forstyrre dyrelivet.

Naboer vil kunne bli utsatt for støy og annen forurensing. Listen over er ikke uttømmende. Kilde: Planinitiativ, Områderegulering Moum Næringsområde (PDF)

Området på Moum består blant annet av en nedlagt fabrikk, skog, dyrket mark, og rødlistede arter. Omrisset er hentet fra planinitiativ til områderegulering av Moum næringsområde.

Områdereguleringen som nå er vedtatt har to hovedformål, ifølge kommunen:

Å finne ut hvor stor del av området som faktisk skal brukes, hva slags type virksomheter som kan få innpass, og hvordan trafikken skal løses. Å kartlegge og ivareta viktige naturområder, terreng, naturverdier og allmennhetens interesser.

Bla for å se flere bilder fra området som nå kartlegges:

Karminspinner har vært en sterkt truet sommerfuglart i en årrekke. NRK har observert karminspinnerlarver i området som nå utredes for utbygging. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK Denne åkeren ligger innenfor området der det nå er satt i gang en områderegulering. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK Innenfor området kommunen har satt av til næring er det også to dammer. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Ville sikre naturverdier

MDG, SV og Venstre ba om at mest mulig natur skulle bli spart da saken var oppe i formannskapet i april.

Det fikk de ikke gjennomslag for.

Forslagene som ble nedstemt Dammene og bekkefaret mellom dammene bevares. Et bredt belte av naturlig vegetasjon rundt dammene og på hver side av bekkefaret ivaretas, i tråd med faglige råd, for å ivareta og fremme god vannkvalitet og naturmangfoldet på stedet.

Det skal utredes hvordan det kan legges til rette for friluftsliv og naturopplevelser i tilknytning til dammene, og nødvendige tiltak skal sikres med rekkefølgebestemmelser.

Løvskogen i planområdet kartlegges for store naturverdier og dernest tas disse ut av planområdet.

Dyrkbar mark tas ut av planområdet og tilbakeføres til LNF. Kilde: Møteprotokoll fra formannskapsmøte 25.04.2024 (PDF).

– Nå prøvde vi også å være tidlig ute i planinitiativet nettopp for å kunne legge tydelige og sterke føringer i prosessen. Det er litt trist at ikke flere ser viktigheten av de verdiene som naturen har og gir oss, sier Silje Waters i SV.

Silje Louise Waters (SV) etterspør mer statlig styring. Hun mener kommunene ikke kan forvalte sine naturområder alene. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Pensjonistpartiet, som har flertall, ønsket ikke å legge slike føringer.

– Vi mente det ikke skulle tas inn så tidlig i prosessen, fordi det ikke var det saken handlet om, sier Høyres gruppeleder Anne Lisbeth Undahl.

Hun sier sakens kjerne var å sikre at kommunen har en hånd på rattet under planprosessen, og at alle utgiftene skulle bli betalt av forslagsstilleren Borg Havn.

Bla for å se hva byens største partier mener om Moum Næringsområde:

Høyre / Pressebilde Høyre: Gunstig plassering – Vi er positive til denne utbyggingen. Vi ser jo for oss at transport på kjøl vil bli stadig mer viktig som en del av det grønne skiftet. Det er en gunstig plassering som ligger i nærheten av havn, og noe utenfor tettbygd bebyggelse, sier gruppeleder Anne Lisbeth Undahl. Lars Håkon Pedersen / NRK Ap: Avhengig av næringsarealer – Det er et nedlagt industriområde, som ligger veldig godt til for å få mer gods over på kjøl. Det vil også være veldig viktig for Viken Park. Vi er helt avhengig av næringsarealer for å skape og tilrettelegge for arbeidsplasser, sier gruppeleder Siri Martinsen. Petter Larsson Frp: Vil bli viktig for næring – Jeg tror dette området vil bli et viktig næringsområde for byen vår og for Glomma. Det har tilgang til havn, nærhet til E6, og – ikke minst – det har nærhet til området vi skal utvikle i Viken Park, sier gruppeleder Bjørnar Laabak.

Skal ta hensyn til naturverdier

Naboer, miljø og landbruk vil bli tatt hensyn til, forsikrer Undahl.

– Vi mener at mye av det som SV, Bymiljølista, MDG og Venstre er opptatt av allerede ligger i premissene. Så vi forutsetter jo egentlig at vi får en sak tilbake hvor dette er hensyntatt.

– Men hadde det skadet å stemme for de forslagene, dersom det er som du antyder – at dette uansett skal bli tatt hensyn til?

– Nei, altså skadet kan du si ... Men vi får presentert et forslag uten tilstrekkelig saksbehandling. Da er vi nødt til å sikre at vi ikke lover for mye, sier gruppelederen.

Kommunen eier deler av området

Det er Borg Havn som utreder mulighetene for å etablere et næringsområde på Moum. De ønsker også å utvide den eksisterende kaien langs elven.

Fredrikstad kommune eier 48 prosent av Borg Havn.

Kommunen har også en annen egeninteresse i området.

Isegran Eiendom AS – kommunens eget eiendomsselskap, har solgt fabrikktomten på området for 13 millioner kroner, ifølge Fredriksstad Blad.

Samtidig sikret kommunen seg 150.000 kvadratmeter av området som nå kan bli satt av til næring, skrev avisen i februar i fjor.

– Er det økonomisk viktig for kommunen at dette området blir brukt til næring?

– Eierskap av tomter i det aktuelle området har ingen betydning for administrasjonens arbeid med områdereguleringsplanen, opplyser enhetsleder Per-Erik Torp.