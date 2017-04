Dyrk din egen asparges

– Har du en jordflekk til overs, så prøv asparges, sier hageeier Elsa Dannevig i Halden.

Elsa Dannevig høster kilovis med asparges hvert år Foto: NRK

Hun kjøpte noen aspargesplanter for 15 år siden. Nå har hun flere meter med denne grønne, gode grønnsaken, ettersom den er flerårig og sår seg selv.

Aspargesen stikker hodene sine frem når jordtemperaturen stiger over 9 grader. Når varmen kommer, vokser de fort.

Der Elsa kniper av asparges kommer det nye skudd hele høstesesongen frem til St. Hans.

Ligner en liten skog

Etter høstesesongen lar hun aspargesen vokse opp til en høy, fjærlett hekk. Det ser nærmest ut som en liten skog.

Sånn ser altså asparges ut når du lar den vokse. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

– Det gjelder å ikke spise av de gode, nye skuddene på grenene, for her er nemlig frøene til neste års asparges. Men, jeg går her og småspiser av dem likevel, de er så gode, ler Elsa.

Plant, vann og vent

Du kan gjerne så asparges fra frø selv, men da tar det altså tre, fire år før du får noe asparges å høste, sier gartner Steinar Johansen.

– Men flere gartnerier selger aspargesplanter, og får du dem i jorda nå, har du kanskje asparges om to år. Det kommer an på hvor voksne planter du får tak i.

Asparges trives i kalkholdig jord og Steinar blander skjellsand i jorda når han planter. Tang fungerer godt som gjødsel. Asparges trives nær kysten og tåler høyt saltinnhold i jorda.

Steinar Johansen med en to år gammel aspargesplante Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

Her er plantetipsene fra gartner Steinar Johansen.

Velg et solrikt sted med lite ugress hvor røttene kan stå i fred lenge.

Spa opp romslige hull i god kompostert jord iblandet kalk/sand/skjellsand.

Plant dem minst 20 cm ned i jorden, med 30 cm avstand mellom.

Vann og luk med jevne mellomrom. Gjødsle høst og vår, og etter høsting av skudd. Gjødsle gjerne med tang. Asparges tåler nemlig høyt saltinnhold i jorda.

Etter to til tre år kan du høste et par skudd fra hver krone. De påfølgende årene kan du høste flere ganger, men la det alltid få stå igjen en fjærlett busk med nye skudd til neste års avling.

