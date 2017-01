Dyr fortøyningsbøye

En hytteeier på Hvaler fortviler etter at kommunen krever 23.000 kroner i gebyr for å behandle en søknad om å legge ut en rød, liten fortøyningsbøye. Det skriver Fredriksstad Blad. Kommunen forsvarer seg med at gebyret skal dekke selvkost, det vil si kommunens kostnader med å behandle bøyesøknaden. Hytteeieren undrer seg over hvordan det kan bli så dyrt.