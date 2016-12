Du kan straffes for røverkjøp på nett

Tidligere i år gjorde politiet i Fredrikstad beslag på rundt 40 stjålne jakker som trolig skulle selges videre. Nå oppfordrer politiet netthandlere til å tenke seg om to ganger dersom de kommer over utrolige kupp på nett.

– Klær, mobiltelefoner, nettbrett, verktøy og sykler er eksempler på varer som stjeles for å selges på nett, sier leder for vinningsavsnittet ved Fredrikstad politistasjon, Bjørnar Haugen.

Du kan straffes for røverkjøp

Haugen understreker at det har vært en nedgang i vinningskriminalitet de siste årene, men oppfordrer likevel folk til å være forsiktige når de handler brukt på nett.

Kommer du over et røverkjøp på nett, kan det være at det nettopp er det det er.

– I verste fall blir du straffeansvarlig, og dersom du finner en ny jakke som opprinnelig koster 9 000 kroner, og du får den for 3 000 så bør du ha stilt noen spørsmål før du gjennomfører kjøpet.

Denne dukker opp i innboksen din om Finn tror du har blitt utsatt for svindel. Foto: Tor René Stryger/NRK

Kjøper du tyvgods kan du straffes for det, selv om du ikke var klar over at varen var stjålet.

– Kjøper du noe som er stjålet kan du straffes for heleri. Da kan resultatet være enten bøter eller fengsel.

Google og kvittering

Forrige uke var det 1.888.745 aktive annonser på FINN, og blant disse er det noen som legger ut varer med uærlige intensjoner.

– Det er klart at en del av de som ønsker å svindle vet hva de driver med, det er viktig å tenke på, sier leder forbrukertrygghet hos Finn.no, Geir Petter Gjefsen.

Leder for forbrukertrygget hos Finn ber folk passe på når de handler på nett. Foto: Pressefoto

Han oppfordrer brukere til å tenke seg om to ganger dersom de kommer over noe som virker for godt til å være sant.

– Ikke betal før du har fått varen, det er viktig. Spør også gjerne om kvittering dersom du er usikker på om varen er ekte eller lurer på om det er tyvgods. Det kan også være lurt å kontrollere annonsøren.

Gjefsen har ikke konkrete tall på hvor mye svindel som foregår, men sier det er lite.

– Vi har et eget team som jobber blant annet med svindel, og ser om det er noe galt med annonser. Vi oppfordrer også brukerne våre til å melde fra om de oppfatter noe mistenksomt.