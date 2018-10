Dropper to-etasjes tog på Østfoldbanen

650 millioner kroner vil det koste å sette inn dobbeltdekkere på Østfoldbanen som et midlertidig tiltak i fem år.

Det er for kostbart, mener Jernbanedirektoratet. Nå velger de å vrake forslaget.

– Dessverre har dette blitt et altfor dyrt tiltak, forteller Svein Horrisland, som er fungerende direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

– Så nå legges arbeidet med dobbeltdekkere helt bort?

– Vi ser ikke bort fra at dobbeltdekkere kan være et svar når vi jobber videre med den strategiske utviklingen av jernbanen i fremtiden. Men som et midlertidig tiltak nå legger vi det vekk, ja.

Leiekostnadene ble for høye

På Østfoldbanen er kapasiteten sprengt og på togene står passasjerene som sild i tønne. To-etasjes passasjertog skulle redde pendlerne på den overfylte banen.

For å sette inn dobbeltdekkere på Østfoldbanen må det gjøres utbedringer for 60 millioner kroner.

Svein Horrisland er fungerende direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Men å leie inn dobbeltdekkere i fem år fra togprodusenter i Europa gjorde sluttregningen for høy.

– Mange pendlere blir nok svært skuffet over denne avgjørelsen. Hva vil du si til dem?

– Vi synes dette er et ganske høyt beløp. Det er et beløp som er like høyt som å kjøpe fire-fem nye vanlige tog. Så jeg tror vi må lete etter andre kompenserende tiltak på Østfoldbanen.

Flere år med trengsel

Ved å stable passasjerene i høyden kunne det ha blitt opptil 40 prosent flere seter i vognene.

Målet var å sette inn dobbeltdekkere på strekningen Oslo S til Halden fra 2019. Nå må Jernbanedirektoratet finne nye løsninger.

– Vi kommer til å jobbe videre med NSB og Norske Tog for å se hvilke muligheter vi har for å bedre kapasiteten. Det er særlig på lokaltogene fra Moss og lokaltogene på strekningen mellom Oslo og Ski vi i første omgang må se på mulighetene for å gjøre forbedringer, sier Horrisland.

Det har lenge vært en viss skepsis mot å sette inn to-etasjes tog i Norge. Men i 2015 vedtok Stortingets transport- og kommunikasjonskomité å utrede bruk av slike tog på blant annet Østfoldbanen.

I 2017 lyste Norske tog AS ut et anbud for anskaffelse eller leie av slike tog.