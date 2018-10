Dropper gigantbru over Oslofjorden

En fergefri kryssing av Oslofjorden mellom Moss og Horten er ett av alternativene som har vært utredet for å styrke forbindelsen mellom øst- og vestsiden av fjorden.

Nå har Samferdselsdepartementet konkludert med at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet.

Regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen bekrefter at prosjektet er lagt ned.

– Ja, det er lagt til side. Vi fikk i oppdrag å utrede en fast forbindelse mellom Moss og Horten, og deretter anbefalte vi en tilleggsutredning for å få kontroll på kostnader, nytteverdi, tekniske forhold og risikoen og sårbarheten for natur og omgivelser. Nå har vi fått brev om at det ikke er aktuelt, og da legges det dødt, sier Lund.

Slik så man for seg at en motorvei på bru over fjorden ved Moss kunne landes og tas videre i tunnel fra en kunstig øy utenfor Jeløya. Foto: Statens Vegvesen

Brua var tenkt som en hengebru over Oslofjorden, deretter i tunnel inn over Jeløya og videre i bru over Mossesundet og til E6 i Østfold.

Planene har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet i Moss, blant annet fordi veianlegget ville berøre sårbare naturområder rundt Jeløya.

En bru over fjorden ved Moss kunne redusert reisetiden mellom Østfold og Vestfold vesentlig. Fergene bruker 30 minutter på overfarten, mens kjøretiden ville vært noen få minutter.

Jubel i Moss

På en lokal aksjonsside mot bruplanene er mange svært fornøyde med at samferdselsminister Jon Georg Dale ikke vil gå videre med en fast forbindelse over fjorden her.

Her pekes det også på at det må bli fortgang i arbeidet med å løse problemet med en god veiforbindelse fra fergeleiet i Moss til E6. I dag skaper fergetrafikken store trafikkproblemer, fordi riksveien går tvers gjennom sentrum av byen.

Moss må nå belage seg på en varig situasjon med det trafikkerte fergesambandet til Horten. Nå arbeides det med en ny vei fra fergekaia til E6 for å unngå køene gjennom sentrum av byen. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Moss står også foran en stor jernbaneutbygging i tunnel under byen, og Vegvesenet har utfordringer med å finne en god veiløsning for fergetrafikken på grunn av svake grunnforhold.

Satser på ekstra tunnelløp

Gigantbrua over Oslofjorden har vært en del av en større utredning av en forsterket veiforbindelse mellom øst- og vestsiden av fjorden.

Denne har også inkludert ei mulig bru over Oslofjorden på det smaleste mellom Vestby i Akershus og Filtvet på Hurum-siden.

Oslofjordtunnelen har vært svært ulykkesutsatt, og har en rekke ganger vært steng etter alvorlige hendelser. Her etter en frontkollisjon i 2017. Hensikten med et ekstra løp er å øke sikkerheten og framkommeligheten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I sommer konkluderte imidlertid daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med at det beste var å satse på et ekstra løp i den eksisterende Oslofjordtunnelen.

– Områdene rundt Oslofjorden er det største bo- og arbeidsmarkedet i Norge. En effektiv kryssing av Oslofjorden er derfor essensiell for utviklingen av regionen, sa Solvik Olsen da.

Regjeringen ga da Statens vegvesen i oppdrag å gå videre med denne løsingen, og at dette kombinert med andre veiprosjekter på sikt vil gi en god firefelts "ringvei" sør for Oslo.