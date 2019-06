Drømmeleiligheten ble et mareritt

– Det var den loftsleiligheten jeg hadde drømt om. Ut fra prospektet og dokumentasjonen var det ingenting som tydet på at noe var galt, sier Andreas Henriksen.

Det var det høye skråtaket som gjorde leiligheten i Moss så unik. For selv om den var liten, gjorde takhøyden det luftig.

I prospektet ble leiligheten beskrevet som sentralt plassert med pen standard og som en perfekt første bolig. Det var det nærmeste Andreas og samboeren Shawn hadde kommet drømmen om en liten loftsleilighet i New York.

Seks måneder etter at de to flyttet inn, ble drømmen til et mareritt.

– Da ble vi kontaktet av en megler som skulle selge leiligheten i første etasje. Hun lurte på om vi visste at leiligheten vår var ulovlig. Det kom som et sjokk, sier Andreas.

Kan kun brukes som loft

Leiligheten ligger i en enebolig som er delt opp i tre boenheter. Men ifølge Moss kommune er boligen kun godkjent som enebolig.

– Det foreligger ingen dokumentasjon i kommunens arkiver om at loftet er godkjent til boligareal eller egen boenhet, skriver fagleder Live Eek i Moss kommune i en e-post til NRK.

Det betyr at loftsleiligheten ikke er godkjent til bruk som noe annet enn et loft.

PUSSET OPP: Andreas og Shawn trodde de hadde funnet drømmeboligen og brukte penger på å pusse den opp for å gi den mer personlig preg. Foto: Sissel Annett Myklebust / NRK

Mandag skrev NRK også om Margrethe og Christian, som to uker etter at de flyttet inn i sin nye leilighet i Tønsberg fikk beskjed om at ferdigattesten var trukket tilbake og at leiligheten er ulovlig å bo i.

Både Forbrukerrådet og advokat Dag Are Børresen i Help forsikring mener at boligkjøpere som rammes av rot med ferdigattest er en jevnlig utfordring.

– Men det er sjelden at slike problemstillinger dukker opp i en så ekstrem grad som her. Det mangler tillatelse til i det hele tatt å bo der, og selger er konkurs, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet om saken til Andreas.

Gikk til retten

Andreas tok kontakt med en advokat som sendte reklamasjon på kjøpet til selgeren. Å få leiligheten godkjent i ettertid ville ifølge advokaten være både tid- og ressurskrevende, og kostnadene ville fort kunne tilsvare boligens kjøpesum på nesten 1,8 millioner kroner.

I mai gikk saken til retten, men ingen fra motparten møtte opp. Dermed vant Andreas en fraværsdom og fikk medhold i at han kunne heve kjøpet og kreve tilbake hele kjøpesummen.

Problemet var bare at selgeren, Føniks Eiendomsutvikling AS, gikk konkurs i april.

– Vi har fått det beste utfallet man kan få i retten, men det er ikke sikkert det leder til noe. Sjansen for å få tilbake pengene virker liten, sier Andreas.

Advokat Tor Eggesvik representerer eiendomsutviklingsselskapet som solgte leiligheten. Foto: Sissel Annett Myklebust/NRK

Advokat Tor Eggesvik, som representerer Føniks Eiendomsutvikling, sier at det er selskapet som hadde ansvaret for at de solgte en lovlig seksjon.

– Det er mulig det har kommet frem i ettertid at dette bare var godkjent som en enebolig, men det var ikke kjent på tidspunktet Føniks solgte.

Eggesvik sier samtidig at de ikke fikk avklart om det forelå en ferdigattest for de tre leilighetene.

– Føniks har hatt kontakt med megler, og megler har foretatt undersøkelser og funnet at leiligheten kunne selges. Jeg kan ikke si noe mer enn det.

VANT: Andreas Henriksen tok saken til retten og fikk medhold i at han kunne kreve tilbake kjøpesummen. Men selskapet som solgte leiligheten har gått konkurs, og det er usikkert om han får pengene sine. Foto: Sissel Annett Myklebust / NRK

– Skal komme tydelig frem

Fagansvarlig Hans Erik Engebretsen i Eiendomsmegler1 skriver til NRK at han var i møte med teknisk etat i Moss kommune for å gå gjennom saksmappen til boligen.

– Dette er utover normal meglerrutine, nettopp for å sikre at opplysninger vi gir er så korrekte som mulig.

Han opplyser at de ikke fant noe i saksmappen, men at kommunen ga muntlig beskjed om at de ikke hadde informasjon om at boligen ikke var godkjent.

Engebretsen sier at situasjonen er beklagelig, og at Eiendomsmegler1 hjelper kjøper så godt de kan i saken.

– Vi har engasjert ekspertise for å hjelpe eier å få godkjent eiendommen, og har hatt takstmann inne kostnadsfritt for kjøper, skriver han.

Live Eek i Moss kommune sier at de har plikt til å følge opp ulovligheter, og at ulovlige leiligheter på loft og i kjeller er en prioritert oppgave.

– Det vil således være sannsynlig at kommunen varsler pålegg om retting og pålegg om opphør av bruk av leilighetene på et eller annet tidspunkt, skriver hun.