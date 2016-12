Dro til Kina for å lære kung fu

Ideen kom etter at Andreas hadde sett en film på Netflix om nettopp kung fu.

– Jeg søkte på skoler i Kina for å sjekke om det var noen som hadde tilbud for internasjonale elever. Jeg fant en nettside til en skole jeg likte og tenkte at det var en rå mulighet. Omgivelsene rundt skolen så utrolig bra ut, sier han.

Hadde aldri trent kung fu tidligere

Andreas Helsinghof driver med stilarten som heter shaolin. Foto: Privat

Han sendte så en mail til Kunyu mountain Shaolin martial arts academy China og spurte om han kunne komme etter nyttår. Svaret kom kort tid etterpå og i januar dro han.

Andreas har drevet med andre typer kampsport tidligere, men aldri kung fu. Han forteller at innenfor sporten er det utallige stilarter, men de mest kjente er shaolin, wing chun og tai ji. Askimingen driver med shaolin, en form som er mer tilpasset show.

– Men masteren jeg har trent under, har et mer tradisjonelt syn på hvordan teknikker skal utføres. Han lærer oss å bruke teknikkene i virkelige situasjoner, og ikke kun show-aspektet ved stilen. Stilarten er veldig eksplosiv, og veldig fokusert på kraftfulle teknikker, men også på å manipulere kraften som en motstander retter mot deg, forklarer han.

Skoledagen starter 08.30. Hver dag er det fire timer obligatorisk trening. Utover dette er det frivillige timer i qi gong, mandarin, massasje, akupunktur, kalligrafi og taoisme. Skolen varer til 16.00, men de er nødt til å trene på det de lærer i timene.

Slik ser skolehverdagen ut Ekspandér faktaboks Skolen varer fra 08.30-16.00. Mandag: basistrening, former, kinesisk kick-boxing.

basistrening, former, kinesisk kick-boxing. Tirsdag: Akrobatisk spark, shao lin qi gong (yoga-lignende trening), conditioning (herding av muskler/hud/skjellett) og styrketrening.

Akrobatisk spark, shao lin qi gong (yoga-lignende trening), conditioning (herding av muskler/hud/skjellett) og styrketrening. Onsdag: Akrobatikk som kan minne om turn på matte, former igjen og kinesisk kick-boxing.

Akrobatikk som kan minne om turn på matte, former igjen og kinesisk kick-boxing. Torsdag: Trening av basistrening med fokus på albuer og knær, og ender med tøying.

Trening av basistrening med fokus på albuer og knær, og ender med tøying. Fredag: Sparring med kick-boxing og wing chun og løping i fjellet som er ved skolen.

Sparring med kick-boxing og wing chun og løping i fjellet som er ved skolen. Lørdag/søndag: Fri. Drar enten til byene i nærheten eller blir igjen på skolen for å trene.

Ønsker flere til Kina

Ifølge mobilitetsrapporten til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), var det i 2015 140 norske utvekslingsstudenter i Kina. For skoleåret 2014/2015 var det 51 gradsstudenter i landet.

Kristin Solheim, kommunikasjonsdirektør i SIU, sier at de gjerne skulle sett at flere reiste.

– Vi synes det er positivt at norske studenter ønsker å reise til andre land enn de engelskspråklige. Norge har behov for at vi lærer oss andre kulturer og språk, sier hun.

Hun sier at Kina er et godt valg.

– Kina satser sterkt på forskning og utdanning og er også en viktig handelspartner for Norge, sier hun.

Les også:

Ønsket å komme i god form

Andreas sier at målet før han dro var å komme i ekstremt god form og snakke noenlunde brukbar kinesisk.

– Da jeg kom hit fant jeg fort ut at mandarin er så komplisert at for å snakke det flytende, vil det ta lang tid. Men for øyeblikket kan jeg nok til å klare meg uten mye bruk av oversetter på telefonen når jeg er ute i landsbyen nær skolen. Målet med å komme i ekstremt god form er nok mer eller mindre i boks, opplyser han.

Askimingen har oppnådd mye innen kort tid.

– Når jeg kom hit fant jeg også ut at det var mulig å oppnå forskjellige nivåer av mastersertifikat i henhold til standarder her i Kina. Jeg har nå oppnådd grad to, hvor grad én er høyest. Da er jeg kvalifisert til å bli coach, som er det samme som master, men som betyr at jeg ikke har erfaring som trener på lik linje med en master, forklarer han.

Se video av at Andreas utfører kung fu.

Oppfordrer andre til å søke

Andreas kommer hjem i slutten av måneden. Planen hans er å finne en jobb og deretter søke seg inn i forsvaret. Han håper å fortsette med kung fu på hobbybasis. Nå oppfordrer han andre som har mulighet til å dra til Kina for å trene.

– Uansett om du vil gjøre det for å bli mester, eller om du ønsker å gå ned i vekt, og samtidig lære noe nyttig, anbefaler jeg dette. Mestrene her er veldig dyktige, og er utrolig flinke til å tilpasse kravene som stilles til et overkommelig nivå for alle, samtidig som de vil pushe deg til å nå dit du vil, sier han.