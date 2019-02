Dritt-mysterium i Halden: – Det lukta ikke godt

Eva Andreassen gikk tur med hunden sin i Halden sentrum i 11-tiden lørdag. Da oppdaget hun at inngangsdøra til Nav var innsmurt med avføring.

– Det lukta ikke noe særlig, og det er var egentlig ganske ekkelt, sier Andreassen.

Ved siden av døra lå det noen grønne poser som brukes av kommunens innbyggere til matsøppel. Det er uvisst om det er brukt dyre- eller menneskeekskrementer.

– Det er jo helt utrolig at noen holder på sånn, sier Andreassen.

Dritt-smøringa føyer seg inn i rekken av flere – og har de siste ukene blitt et mysterium i Østfold-byen.

Kortsluttet kortleser

Ifølge Halden Arbeiderblad, som omtalte saken først, ble en bygning i sentrum av byen tilgriset med avføring for første gang 31. januar i år.

Da var det inngangspartiet til Halden kommune som fikk unngjelde. Det gikk hardest utover kortleseren, som kortsluttet.

Kommunen har fått på plass en ny, og anmeldt hærverket til politiet.

Brannvesenet måtte vaske bort avføringen på inngangsdøra til Nav. Nå er ordfører og innbyggerne i Halden lei. Foto: Thor Edquist

Natt til fredag 8. februar slo dritt-smøreren til igjen – denne gangen på døra til Frelsesarmeen. Korpsleder Øyvind Askevold trodde først at det var noen som hadde noe imot dem.

– Det synes vi var fryktelig leit. Men så skjedde det samme på Det Grønne Hus like etterpå. Da skjønte vi at dette var del av et større mønster, sier Askevold.

Det Grønne Hus er en varmestue som drives av en lokal pinsemenighet.

Korpslederen forteller at de vasket vekk tilgrisingen og desinfiserte døra. Etter å ha kommet over det første sjokket, valgte de å be for gjerningspersonen.

– Dette er nok et menneske som sliter, og da gjør vi som vi pleier: Vi legger ham eller henne foran Gud i bønn, sier Askevold.

Men bønn var ikke nok

Selv om en høyere makt ble påkalt, stoppet ikke det tilgrisinga. Natt til torsdag denne uka var det kemneren i byen som måtte holde seg for nesa for å komme inn på kontoret. Brannvesenet var på plass i halv fire-tiden natt til torsdag for å vaske døra. Også her sluttet kortleseren å fungere.

– Jeg tenkte med en gang at noen var sure på oss. Så fikk jeg høre at dette har skjedd andre steder også, så da er det nok ingen som bærer nag til oss, sa fungerende kemner Morten Kristiansen til Halden Arbeiderblad.

Ifølge anmeldelsen Halden kommune har levert til politiet, skal også Rød Herregård, et av Norges største og best bevarte lystgårdsanlegg fra 1600-tallet, blitt tilgriset av avføring.

Kommunen vurderer mer overvåking

Halden-ordfører Thor Edquist begynner å bli lei etter tre uker med dritt-nyheter.

– Det er det ikke tvil om. Det er nesten så man ikke kan tro at noen kan finne på noe sånt. Da kan man ikke være frisk i hodet, sier Edquist.

Halden-ordfører Thor Edquist ber innbyggerne i byen være årvåkne og melde fra om de ser noe mistenkelig. Foto: Remi Drageset / NRK

Politiet ber om tips fra publikum. Ordføreren oppfordrer innbyggerne i Halden til å følge med, men forstår at det er vanskelig siden dette utelukkende skjer på nattetid. På ordførerens egen Facebook-side er det mange innbyggere som krever kameraovervåkning.

– Det er noe vi må vurdere. Det burde kanskje være mer av det i sentrum, sier Edquist.