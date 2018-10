Drapstrues og kalles nazist etter vaksineutspill

– Jeg har blitt kalt rasist og nazist, og jeg ble bedt om å dø i en konsentrasjonsleir. Det har kommet så mange stygge ting som ikke har noe med debatten å gjøre, sier Helle Soos til NRK.

Onsdag skrev Fredriksstad Blad at lederen i Trollklubben barnehage stenger barnehagen for barn som ikke følger det norske vaksinasjonsprogrammet.

Soos var forberedt på at avgjørelsen kom til å skape reaksjoner, men hun er sjokkert over hvor stygge tilbakemeldinger hun har fått.

– Det har vært helt Texas. Mange har sendt meg melding og sagt at de støtter meg. Det har vært mange positive tilbakemeldinger. Men det har også kommet eposter som har vært truende mot meg og min familie. Det er folk som sier at de vil fjerne smilet fra ansiktet mitt, at de skal ta meg og at jeg virkelig skal få svi, sier hun.

Det var TV2 som først skrev om truslene mot Soos.

Ble oppringt av ukjent mann

Sent torsdag kveld ble Soos også oppringt fra et skjult nummer. En ukjent mann fortalte henne at avgjørelsen var brudd på norsk lov og spurte Soos om hvilke vaksiner hun hadde selv.

Deretter begynte han å true henne.

– Han begynte å true meg med alt mulig rart, som at familien min må utryddes. Det er ubehagelig og opprører meg. Den kommer jeg til å politianmelde, sier hun.

Hun forteller samtidig at de fleste epostene har gått rett i søppelkurven.

– Når jeg ser at det står stygge ting, så velger jeg å slette det. Jeg respekter meningene til alle mennesker, uavhengig om de vaksinerer barna eller ikke. Jeg synes bare at vi skal holde det på et okei nivå og ikke komme med trusler eller personangrep.

Nå har barnehagelederen valgt å pakke bilen og ta med seg familien til hytta i utlandet.

– Jeg skrur av telefonen og tar med meg barn og barnebarn ut i frisk luft i skogen. Det tror jeg er sunt når man skal klarne hodet, sier hun.