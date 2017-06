Drapssiktet far er løslatt etter babydødsfall

Borgarting Lagmannsrett har opphevet Sarpsborg kjennelse om fortsatt fengsling. De mener det er holder at mannen har daglig meldeplikt til politiet og at passet hans er inndratt.

Tror baby døde av drukning

Det var i februar at nødetatene rykket ut til en leilighet i Sarpsborg sentrum etter å ha fått melding om en død baby. Helsepersonell prøvde å gjenopplive babyen, men måtte gi opp.

Etter noen uker ble barnefaren pågrepet og siktet for å ha forlatt den fire måneder gamle babyen i hjelpeløs tilstand.

Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde uaktsomt drap. Obduksjonsrapporten er ennå ikke klar, men politiet tror babyen døde av drukning etter at faren forlot gutten i en badebalje. Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at barnet ikke hadde noen ytre skader.

Mannens forsvarer, Reidar Steinsvik, sier at den siktede ikke har det bra.

– Jeg synes det er på sin plass at han løslates. Dette er en tragisk sak. Han har det svært vanskelig etter det som har skjedd med barnet hans, sier han.

– Et uhell

Forsvarer Reidar Steinsvik opplyser at hans klient ikke har tatt standpunkt til siktelsen. Foto: Else Jorunn Saga / NRK

Steinsvik sier at mannen ikke har tatt stilling til siktelsen.

– Han mener at dette var et uhell og han synes det er vanskelig å forholde seg til siktelsen. Han har ikke tatt noe endelig standpunkt til det han er siktet for, sier han.

Politiet ønsket videre varetektsfengsling fordi de fryktet at mannen ønsket å forlate landet. Den siktede mannen er flyktning, og skal ha gitt utrykk for at han ønsket å reise tilbake til hjemlandet. Mannen har familie i Norge.