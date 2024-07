Kvinnen i 60-årene som ble drept på en campingplass i Aremark tirsdag kveld, etterlater seg en mor og tre barn fra tidligere forhold.

– Avdøde og siktede var kjærester, og hadde vært dette noe tid. Avdødes barn er av den opplevelse at det var et harmonisk forhold og at de hadde det godt med hverandre. De er ikke kjent med at det har vært tidligere episoder som skulle tilsi det tragiske utfallet forholdet fikk, opplyser bistandsadvokat Anders Frydenberg.

De etterlatte blir fulgt opp av helsevesenet, politiet og bistandsadvokaten. Politiet kommer trolig til å avhøre dem neste uke.

Politiets krimteknikere jobbet på åstedet tirsdag kveld. Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Har beslaglagt kniv

Politiadvokat Benedicte Granrud opplyser til NRK at politiet har kontroll på det antatte drapsvåpenet.

– Det er tatt beslag i en kniv, som vi mener er det antatte drapsvåpenet. Den vil bli sendt til Kripos for videre undersøkelser.

Avhør av siktede skal etter planen gjøres torsdag. Det blir også gjennomført en prejudisiell observasjon.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan mannen i 50-årene stiller seg til drapssiktelsen.

Siktede er tidligere dømt for flere tilfeller av vold og trusler. Han er også dømt for mindre tyverier og narkotikakriminalitet. Flere av forholdene ligger langt tilbake i tid.

Har mange ubesvarte spørsmål

– De etterlatte har selvfølgelig mange spørsmål om hva som skjedde den tragiske kvelden på campingplassen, men de har tillit til at politiets etterforskning vil gi de svar etter hvert, opplyser bistandsadvokaten.

Familien er opptatt av at politiet skal få ro til å gjøre jobben sin. I tillegg ønsker de selv ro, for å kunne bearbeide sjokket.

Campingdrapet i Aremark er den 26. drapssaken i Norge i år.

I snitt har 29 mennesker blitt drept årlig de siste ti årene. Hittil i år har 30 personer blitt drept.