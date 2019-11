Drapet i Moss: – Kvinnen ble funnet forsøkt skjult i en bil

En 30 år gammel mann er pågrepet i forbindelse med at en kvinne i 50-årene ble funnet død i Moss onsdag ettermiddag.

Kvinnen ble meldt savnet, da hun ikke dukket opp på arbeidsplassen. Nå viser det seg at kvinnen ble funnet drept i sin egen bil. Hun skal også har blitt forsøkt skjult.

Det var Dagbladet som meldte dette først.

– Erkjenner forholdene

30-åringen ble avhørt onsdag kveld, ifølge politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt.

– Han har erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt stilling til straffskyld. Vi har en stor etterforskning på gang for å finne ut om hans forklaring er korrekt, sier Skarpeid til NRK torsdag morgen.

Foreløpig vil politiet ikke gå ut med opplysninger om tidspunktet for drapet, hvor det skjedde eller om det har blitt brukt våpen.

– Har siktede fått helsehjelp?

– Han ble pågrepet på åstedet og kjørt til legevakt. I den forbindelse gjorde legene undersøkelser som viste at det ikke var uforsvarlig at han ble pågrepet eller at det ble gjennomført et avhør, sier Skarpeid.

Torsdag har politiet ransaket boligen til 30-åringen. Han blir framstilt for varetektsfengsling klokken 13 i dag.

Mannens forsvarer Silje Heidar bekrefter til NRK at siktede vil møte i retten i dag.

Skal ikke være i slekt

Politiet etterforsker nå hvilken relasjon de to har hatt. Etter det NRK forstår, har 30-åringen ingen tilknytning til adressen der drapet skjedde.

– De har hatt en relasjon, men de er ikke i familie, sier Skarpeid.

Politiet rykket ut til adressen i Moss da kolleger av kvinnen tok kontakt onsdag.

– Vi fikk melding rundt klokken 14 fra arbeidskolleger som var bekymret for kollegaen som ikke hadde møtt på jobb, sier innsatsleder Arve Hermansen.