Over 100 svømmere deltok på arrangementet Open Water Horten-Moss, hvor målet er å svømme de 10.000 meterne mellom byene.

Men svømmeturen ble svært dramatisk for flere deltakere, blant andre tidligere landslagsspiller i håndball, Frank Løke.

REDDET: Frank Løke var en av de 53 svømmerne som ble plukket opp av redningsskøyta i Oslofjorden. Her er han sammen med bestmann Erik Nilsen på RS Elias. Foto: actionfrankloke/Instagram

39-åringen fikk et nært møte med en Bastøferge da han svømte motstrøms utenfor Moss.

– Jeg fikk panikk og var livredd for å bli tatt av dragsuget og gå under båten. Heldigvis oppdaget kapteinen meg og kjørte full bakking, men jeg kjente virvlene og et sug fra båten, så det ble mer dramatisk enn jeg håpet, sier Løke.

– Skandale

Den erfarne triatlonutøveren Ann-Kristin Lien fra Stjørdal opplevde svømmeturen som dramatisk. Hun sier hun ble informert om at arrangøren skulle ha 50 båter ute.

– Det var en del båter rundt oss ved starten, men etter 50 minutter med svømming var jeg alene utpå der, sier hun.

I likhet med Løke, endte hun nærmere Bastøferga enn hun satte pris på.

– Jeg var sikker på at jeg kom til å dø, og de dødsbrølene mine tror jeg de hørte på ferga. Til slutt kom det en båt som dro meg opp og fikk meg unna, sier hun.

Lien har snakket med flere andre deltakerne det siste døgnet, og sier de er enige om at sikkerheten var for dårlig.

– Jeg var rystet da jeg gikk i land. Det var en sjokkerende opplevelse. Da vi snakket om folks historier og opplevelser, gikk det mer og mer opp for oss at dette var et skandale-arrangement, sier hun.

Det var en lang rekke med svømmere som gikk i land etter at redningsskøyta fraktet dem til land. Foto: Frank Løke

Kritiserer sikkerheten

På grunn av vind og kraftig strøm i fjorden kom flere av svømmerne ut av kurs, og et stort antall ble reddet opp av redningsskøyta Elias.

– Folk sto som sild i tønne og båten ble baktung. Men jeg er utrolig takknemlig for at de stilte opp, sier Løke.

I tillegg bistod Røde Kors-båten og to redningsskøyter fra Vestfold, blant annet med å taue en følge-robåt som hadde blitt tatt av strømmen.

Kun 51 av svømmerne fullførte svømmeturen. To av deltakerne skal ifølge GPS-trackeren ha drevet så langt sør at de måtte gå i land på Bastøy.

Redningsselskapet kritiserer sikkerheten rundt arrangementet.

– Vi har et klart inntrykk av at opplegget har et betydelig forbedringspotensial. Vi tenkte det kunne være smart å være der, og det viste seg absolutt å være behov for mer sikkerhetsopplegg enn arrangøren hadde planlagt, sier pressevakt Lars Mosby Enger i Redningsselskapet.

På kartet ser man at to av deltakerne (blå strek) skal ha drevet så langt sør at de måtte gå i land på Bastøy. Den røde streken indikerer den ideelle ruten fra Horten til Moss. Den blå markøren med stoppeklokke viser kontrollpunkt for svømmerne. Foto: Skjermdump/RaceTracker

Mener sikkerheten var god nok

Tom Remman, som arrangererte svømmekonkurransen, sier kritikken kommer overraskende og at de hvert år er forberedt på å hjelpe svømmere til land.

Tom Remman arrangerte svømmekonkurransen i Oslofjorden. Han forsvarer sikkerhetsopplegget. Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Hvis svømmerne ikke er godt nok forberedt, så kommer de seg ikke til Jeløya innen fristen, som i år var utvidet til tre timer. Da blir man hentet opp av vannet og kjørt inn til Moss. Det gjør vi hvert år og det er ingen dramatikk i det hele tatt, sier han.

Var sikkerheten god nok?

– Alle visste hva de gikk til. De har fløyte, flytebøye og GPS-tracker. Men vi kan ikke stenge av Oslofjorden for all båttrafikk. Svømmerne vet at det er en tøff distanse, det ble de også meget godt briefet om kvelden før. Er det noen som vil trekke seg, så gjør de det, sier han.

Brøt egne sikkerhetsrutiner

Ifølge bestmann Erik Nilsen på RS Elias ble de kontaktet av en følgebåt med spørsmål om de kunne hente opp en mann som følte seg dårlig.

– Men så ble vi nødt til å kjøre rundt og plukke opp folk. Til slutt hadde vi 53 svømmere i båten, sier Nilsen.

Det var trangt om plassen i RS Elias etter hvert som båten ble fylt opp av svømmere. Foto: Erik Nilsen/Redningsselskapet

Antallet er langt flere enn de har lov til å ha med, ifølge pressevakt Lars Mosby Enger.

– Vi måtte bryte våre egne sikkerhetsrutiner, som sier at vi kan ha 12 personer om bord til enhver tid. Men folk hadde fått i seg saltvann og var nedkjølte, så vi kunne ikke bare la dem ligge der, sier han.

Remman forteller at arrangøren selv hadde rundt 30 flytende enheter på fjorden. Han mener båtene ville klart å hjelpe alle som hadde behov, dersom redningsskøyta ikke hadde vært der.

– Neste år må vi kanskje stille andre krav og vite at svømmerne er kapable til å svømme en viss fart for å klare tiden. Vi leter også etter en GPS-enhet som varsler svømmere hvis de kommer ut av vår egen sektor. Deltakerne vi har snakket med, er strålende fornøyd og vil gjerne komme tilbake neste år.