Dømt til forvaring for hjemmetjenestedrap i Strömstad

En vikar i hjemmetjenesten i Strömstad er dømt til forvaring for å ha drept en 94 år gammel pleietrengende pasient.

I dommen kommer det frem at vikaren surret plastfolie rundt 94-åringens ansikt, slik at hun ikke fikk puste. Han filmet drapet og sendte senere videoen videre til bekjente.

Vikaren nektet i retten straffskyld for drap, men innrømmet å ha kvalt den 94 år gamle pasienten med plastfolien.

Kvinnen ble funnet død i leiligheten sin i starten av november i fjor. Da konkluderte legen med at hun døde av naturlige årsaker.

Hun ble derfor kremert før politiet startet drapsetterforskning senere samme måned.

– Elsker at jeg filmet det

NRK har tidligere omtalt at vikaren sendte drapsvideoen til en venninne.

En drøy halvtime etter at videoen ble sendt, skrev han at han elsket at filmet det.

Tiltalte: Jeg elsker at jeg filmet det ❤️ K Kvinne: Ja det forstår jeg! 😈❤️

Tekstmeldingene over er en rekonstruksjon av meldinger som er sendt mellom tiltalte og en av hans venninner. Meldingene er oversatt fra svensk til norsk.

Avslørt av gruppechat

Vikaren og venninnen var begge aktive i en gruppesamtale på Messenger. Gruppen har rundt 20 medlemmer fra hele Sverige, som spiller videospillet Fortnite sammen.

Det var medlemmer fra denne gruppen som varslet politiet da de fikk høre om videoen.

Siden politiet ble kjent med videoen etter at 94-åringen var kremert, fikk de aldri undersøkt liket.

Retten mener likevel det ikke er noen tvil om at vikaren drepte pasienten.

Han er knyttet til åstedet gjennom videoen av drapet, teledata, GPS-en på arbeidsbilen og loggen på dørlåsen.

«Livstids fängelse»

Sveriges svar på den norske forvaringsstraffen kalles «livstids fängelse». Det er en tidsubestemt straff, som betyr at straffen ikke har en maksimumslengde.

Når minst ti år av straffen er sonet, kan den domfelte søke om å få omgjort straffen til en tidsbestemt straff.

Dersom det blir innvilget, kan straffen likevel ikke bli kortere enn 18 års fengsel, ifølge den svenske kriminalomsorgen.