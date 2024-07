Avslørt av ulåst mobil: Dømt til elleve års fengsel

Saken oppsummert En 42 år gammel mann er dømt til elleve års fengsel i en stor narkotikasak med forgreininger til store deler av landet.

Saken ble rullet opp etter at politiet fant en ulåst mobil på gaten i Fredrikstad sentrum.

Retten mener at 42-åringen har drevet en omfattende, kynisk og profesjonell narkotikavirksomhet i flere år.

Det er ikke kjent om dommen vil bli anket.

– Formildende omstendigheter finnes ikke.

Det er konklusjonen i en fersk dom fra Søndre Østfold tingrett, der en 42 år gammel mann er dømt til elleve års fengsel i en stor narkotikasak.

Han er blant annet dømt for salg eller befatning med minst 10,5 kilo amfetamin, 108 liter GHB, 38,2 liter GBL, rundt 1200 MDMA-tabletter, i overkant av 1100 angstdempende tabletter, en halv kilo hasj og rundt 6,9 gram kokain.

42-åringen har hentet inn og produsert store deler av de ulovlige rusmidlene selv, ifølge dommen.

– Tiltalte produserer og omsetter i svært stort kvantum og over store deler av landet, står det i den 78 sider lange dommen.

– Videre er det skjerpende at narkotika­virksomheten er profesjonelt bygd opp med et stort nettverk av medvirkere, at den har pågått over mange år og innebærer svært samfunnsskadelig virksomhet.

42-åringen er funnet skyldig i alle de 59 postene han var tiltalt for.

Dette er han dømt for 13 grove narkotikaovertredelser.

1 tilfelle av medvirkning til grov narkotikaovertredelse.

1 forsøk på grov narkotikaovertredelse.

3 grove helerier.

1 brukstyveri av en bil.

26 narkotikaovertredelser.

1 forsøk på medvirkning til narkotikaovertredelse.

5 forsøk på narkotikaovertredelser.

1 tilfelle av medvirkning til en narkotikaovertredelse.

5 brudd på vegtrafikkloven.

2 tilfeller av bruk og besittelse av narkotika. Han er dessuten dømt til inndragning av 373.000 kroner, 8760 euro, 12,5 liter GHB, 38,2 liter GBL, 275 gram amfetamin og mindre mengder av andre typer forbudte stoffer. 42-åringen blir også fratatt 47 poser testogel, to telefoner, en PC, en notatblokk med narkotikaregnskap og en pumpe for å flytte væsker mellom beholdere. Det er ikke kjent om dommen vil bli anket.

«Påtalemyndigheten er fornøyd med domsresultatet», skriver politiadvokat Hege Finsveen i en tekstmelding til NRK.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, fordi hun ikke har lest gjennom dommen.

I juni ble to menn dømt for narkotikasmugling. Den ene sa han ville vekk fra et ekteskapsproblem.

Fant ulåst mobil på gaten

Saken ble rullet opp en høstnatt i 2022. Da kom to politibetjenter over en ulåst telefon som lå på bakken i Fredrikstad sentrum. Ingen personer i området vedkjente seg telefonen.

Politiet åpnet derfor mobilen, i håp om å finne ut hvem som eide den.

I kamerarullen fant de et bilde av passet til 42-åringen. De fant også det som tilsynelatende var salg av en halv kilo amfetamin.

Dagen etter ble 42-åringens bolig ransaket. Der ble det funnet GHB og tilhørende produksjonsutstyr. I en safe fant politiet også rundt 180.000 kroner i kontanter.

Det er ikke kjent om 42 åringen kommer til å anke dommen. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Kynisk og profesjonelt

Retten mener 42-åringen har drevet en omfattende virksomhet med salg av mange ulike typer narkotika.

Slettede bilder fra telefonen viser at virksomheten har pågått siden 2018, men at den kan ha startet opp allerede i 2015.

Nedslagsfeltet skal blant annet ha vært i Bergen, Oslo, Vestfold, Østfold og Ålesund, der han har hatt ulike medvirkere. I tillegg skal narkotika ha blitt sendt rundt i landet gjennom Posten.

I dommen vises det også til flere meldinger der 42-åringen truer mellommenn som angivelig står i gjeld til ham:

T Tiltalte: Ring meg innen klokka 1430! Skjer ikke det vil du ende opp som en jævla idiot med fiender du ikke vil ha. Jeg selger gjelda tvert, taper noen tusenlapper. Men slipper hvertfall og tenke mer på dette. Du derimot vil få en jævla mye unødig problemer!

– Opplegget fremstår kynisk og profesjonelt. Det fremsettes trusler om represalier med vold, enten utført direkte av tiltalte selv eller via mellommenn for å innkreve gjelden.

Ville ikke forklare seg

42-åringen ønsket ikke å forklare seg da saken gikk i Søndre Østfold tingrett i juni.

Han har blitt avhørt tre ganger av politiet, men har kun forklart seg i svært begrenset grad, ifølge dommen.

– Han har ikke erkjent noen poster utover de få postene hvor han er blitt tatt på fersk gjerning, står det.

42-åringens forsvarer har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om saken. Det er derfor ukjent om han kommer til å anke dommen på elleve års fengsel.