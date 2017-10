Dømt for voldtekt av datteren

En mann i 40-årene er dømt til fengsel i fire år og åtte måneder for voldtekt av sin egen datter. Mannen innrømmet ikke straffskyld da han møtte for tingretten i Fredrikstad i september. I retten hevdet datteren at anklagene hun tidlige hadde rettet mot faren hadde vært falske. En enstemmig tingrett fant likevel faren skyldig etter tiltalen.