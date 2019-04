Dømt for voldtekt av åtteåring – fikk 15 måneders strafferabatt for politisommel

Sommeren 2016 ble en åtte år gammel jente bosatt i Østfold utsatt for et overgrep, ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Et nært familiemedlem i 50-åra er dømt for å ha voldtatt henne mens han satt barnevakt.

Saken ble meldt til politiet to dager senere, og politiet avhørte både mannen, jenta, hennes mor i løpet av få dager.

Men så startet ventingen.

Dømt uten tekniske bevis

Det tok et år før politiet prøvde å komme i kontakt med nøkkelvitnet som først meldte fra om overgrepet. Deretter gikk det enda et år før det siste vitnet ble avhørt.

Politiet hadde ingen tekniske spor, og mannen har hele tiden nektet for å ha forgrepet seg på jenta. I retten var det derfor jentas ord mot mannens, og jenta ble trodd. Mannen ble dømt til to år og tre måneders fengsel. I tillegg må han betale jenta 80.000 kroner.

Straffen kunne imidlertid vært lenger. Lagmannsretten mener saken har hatt en ren liggetid på ett år og ti måneder, og slår fast at det er et klart brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

De kuttet derfor straffen med 15 måneder.

Det er fortsatt ikke avklart om mannen anker.

– Ofte brudd

Saken er imidlertid ikke unik. I fjor høst slo flere advokater alarm fordi de mente for mange vold- og overgrepssaker i Øst politidistrikt ble liggende for lenge.

Politidirektoratet krevde at noe måtte skje, og i mars kom svaret. Distriktet har blant annet omorganisert avsnittet for seksuelle overgrep og vold mot barn, ansatt en ny leder og sendt jurister på kurs.

Advokat Hilde Jæger, som forsvarte mannnen som nå er dømt, ser ofte saker som har tatt for lang tid.

Hilde Jæger er ofte både forsvarer og bistandsadvokat. Hun mener lang ventetid er krevende for alle parter. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Det tar ofte svært lang tid både å etterforske og hos påtale. Min erfaring fra Øst politidistrikt er at det svært ofte er brudd på EMK i sakene som for tiden kommer opp for domstolene, sier hun.

– Prioritere mellom de prioriterte

Også Karin Skedsmo Danevad, som var aktor i den aktuelle saken, ser at det tærer på både den fornærmede, den tiltalte og pårørende når det tar lang tid.

Aktor Karin Skedsmo Danevad i politiet liker ikke å gå til retten med saker der det gis betydelig strafferabatt. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

– Alle saker på avsnitt for vold og sedelighet er i utgangspunktet prioritert. Så er vi i en situasjon hvor vi må prioritere mellom de prioriterte sakene. Føringene ovenfra er at voldtektssaker og overgrep mot barn skal prioriteres høyest, sier hun.

– Likevel ble ikke denne saken prioritert?

– Det er ikke riktig å si at den ikke ble prioritert. Det er en årsak til at det tok tid, men årsaken var ikke god nok til at den ble liggende så lenge, sier Danevad.