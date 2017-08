Dømt for vold i Sarpsborg

Tre menn er dømt til henholdsvis ti, seks og åtte måneder ubetinget fengsel for blant annet å ha utdøvet grov vold mot en mann i Sarpsborg for to år siden. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Mennene skal ha vært voldelige mot offeret fordi de mente han hadde stjålet en telefon.