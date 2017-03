Dømt for smugling av metamfetamin

En mann i midten av 50-årene er dømt til fengsel i to år og fem måneder, etter at han smuglet 155 gram metamfetamin inn i landet ved Trosterud i Rømskog i oktober. Heggen og Frøland tingrett har også dømt mannen for ulovlig retur til Norge, ettersom har ble varig utvist fra landet i 2012.