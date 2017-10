Dømt for sivil ulydighet

Ungdomspolitiker Alberte Brekkhus (18) fra Moss er dømt for sivil ulydighet og må betale et forelegg på ti tusen kroner, i tillegg til tusen kroner i saksomkostninger. Det melder Moss avis. Hun prøvde å hindre Nordic Mining sin prøveborring etter rutil og siden dumping av gruveslam i Sognefjorden i 2016. Nyvalgt stortingsrepresentant fra SV, Freddy Øvstegård, sier til NRK at han antar han får samme dom, og han aksepterer dommen.