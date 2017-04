Dømt for sex med mindreårige

Fredrikstad tingrett har dømt en mann i 20-årene til åtte måneders fengsel for å ha hatt sex med to jenter under den seksuelle lavalder. Det skriver Fredriksstad Blad. De to jentene var 15 år gamle da de seksuelle handlingene skjedde, og mannen må også betale 50.000 kroner hver til dem i erstatning.