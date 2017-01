Dømt for politiskalling

En 24 år gammel mann er dømt til fengsel i 18 dager, etter at han forsøkte å skalle til en politibetjent under transport til drukkenskapsarresten en lørdag i slutten av juli i fjor. Politiet hadde på forhånd gitt mannen flere pålegg om å forlate Fredrikstad sentrum, fordi han var svært beruset. I stedet for å dra hjem, ga mannen seg til å diskutere med politibetjentene.