Oslo S stengt for togtrafikk

I dag og i morgen stenges Oslo S for all togtrafikk. Grunnen er at Bane Nor utfører arbeid på togstasjonen. Alle togselskaper vil bli berørt, opplyser Bane Nor. Reisende på Østlandet som normalt sett reiser med lokaltog, henvises til andre kollektivtilbud.