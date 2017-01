Dømt for bruk av strømhalsbånd

Dermed skjerpet en delt lagmannsrett straffen fra tingretten, der kvinnen ble dømt til fengsel i 15 dager.

Kvinnen sa i retten at hun kjøpte strømhalsbånd etter at schæferen hennes ble svært stresset og bjeffet mye. Problemet var så stort at hun ikke kunne gå tur med han blant folk. Hun hevder at det var hundens oppdretter som anbefalte strømbånd, noe oppdretteren benekter.

Anker saken til Høyesterett

Forsvarer Erik Matias Parmer sier at saken kommer til å bli anket til Høyesterett. Han mener det er for høy straff. Foto: Hilde Johnsen

Lagmannsretten mener kvinnen burde visst at slike halsbånd er forbudt, selv om det er fullt lovlig å selge. Den tiltaltes advokat, Erik Matias Parmer, sier at de ønsker å anke saken til Høyesterett.

– Hun har brukt et halsbånd som er i åpent salg i Norge. Nå har hun fått en straff på ubetinget fengsel. Det er svært urettferdig. Halsbåndet virket bra på hunden, da den ble roligere, sier han.

Advokaten mener det hadde vært bedre med en bot.

– Jeg mener dette forholdet er relativt uskyldig, og hun burde fått en bot slik samboeren fikk. Vi mener det er ingen rimelig sammenheng mellom det hun har gjort og straffen hun har fått. Derfor kommer vi nå til å anke, sier han bestemt.

Kjøpte to ulike bånd

I oktober 2014 kjøpte den tiltalte et strømhalsbånd på nettet for 500 kroner. Da dette ble brukt på hunden, ble den svært skremt. Dette halsbåndet ble ifølge dommen ikke brukt igjen. Det ble deretter kjøpt inn et "intelligensbånd" som først gir fra seg et lydsignal hvis hunden bjeffer, og deretter et elektrisk støt dersom bjeffingen vedvarer. Båndet består av et bredt nylonbånd med to elektroder som sto inn mot hundens strupehode.

Lagmannsretten mener halsbånd nummer to var i bruk sju eller åtte uker med strøm, og uten strøm i åtte uker. Eieren forklarte i retten at båndet var i bruk da de var på tur ute blant folk, aldri ved lek, og ikke mer enn et kvarter av gangen. Flere av naboene har sett at båndet har vært i bruk. Både hundeeieren og samboeren hennes sa i retten at hunden ble roligere etter at halsbånd nummer to ble kjøpt inn.

Fikk våteksem og bet

Schæferen utviklet etter hvert våteksem i halsregionen. Da ble den irritabel og aggressiv. Samboerparet prøvde å vaske sårene, men da ble de bitt. De oppsøkte veterinær som sa at sårene enkelt kunne behandles. I retten sa veterinæren at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom bruk av strømhalsbånd og våteksem. Eierne fryktet at hunden kunne bite barna i familien og valgte å avlive dyret.

Lagmannsretten er ikke i tvil om at bruk av halsbåndet førte til eksem, siden det var observert at det satt stramt og sårene passer til plasseringen av elektrodene på båndet.

– Betydelige påkjenninger

Politiadvokat Elisabeth Rastad mener denne saken er unik. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Politiadvokat i saken, Elisabeth Rastad, la i utgangspunktet ned en påstand om fengsel i 60 dager, hvorav 30 dager var betinget, men lagmannsretten kom til at overtredelsene av dyrevelferdsloven ikke var å anse som grove overtredelser. Dommen blir etter det hun kjenner til, trolig ikke anket fra statsadvokatens side.

– Statsadvokaten hadde tatt ut tiltale for to grove overtredelser av dyrevelferdsloven, blant annet fordi strømhalsbåndet var i aktiv bruk av eier over flere uker. De sakkyndige fra Mattilsynet mente også at hunden var påført betydelige påkjenninger. Men dommen blir nok ikke anket fra påtalemyndighetens side, sier hun.