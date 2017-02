Dømt for 22. gang

En 48 år gammel mann er dømt til fengsel i et år og ni måneder, etter at han ble tatt med en halv kilo amfetamin i Fredrikstad for halvannet år siden. Mannen er domfelt 21 ganger tidligere, stort sett for narkotika- og vinningsforbrytelser. 48-åringen innrømmet de fatiske forhold.