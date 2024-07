Saken oppsummert 19 år gamle Edvin Heen fra Eidsberg i Indre Østfold omkom i en motorsykkelulykke i Råde.

Mange deltok i en bilkortesje til minne for Heen, organisert av fire av hans venner.

Dette er den tredje ulykken i år hvor en MC-fører fra Indre Østfold har mistet livet.

I løpet av årets seks første måneder omkom 13 menn i MC-ulykker i Norge.

Risikoen for å bli hardt skadd på lett MC er fem ganger så høy som på moped, ifølge Trygg Trafikk.

Torsdag i forrige uke omkom Edvin Heen fra Eidsberg i Indre Østfold i en motorsykkelulykke.

Han kjørte motorsykkel og kolliderte med en bil ved en slak sving på Tombveien.

Søndag ettermiddag ble Edvin Heen hedret med en bilkortesje. Kortesjen startet i Eidsberg, videre kjørte den til ulykkesstedet ved Tomb.

Edvin Heen ble 19 år gammel. Han var bosatt i Eidsberg, et lite tettsted i Indre Østfold. Foto: Privat

Motorsykkelmiljøet i Indre Østfold er veldig preget

Det var kompisene Simen Gjerstad, Adrian Bjørkli, Sander Gjerstad, Daniel Farago og Tony Jakobsen som tok initiativ til bilkortesjen.

Kameratene har arrangert bilkortesjer før. Formålet er å vise støtte til avdødes nærmeste i en vanskelig tid.

– Vi gjør dette for familie og venner. De har ikke kapasitet til dette selv, og denne hendelsen kom veldig brått på dem, forteller Simen Gjerstad.

Da Edvin Heen omkom i forrige uke ble han den tredje MC-føreren fra Indre Østfold som mistet livet i løpet av de siste månedene.

Simen Gjerstad forteller at alle ulykkene har satt dype spor i motor-miljøet i Indre Østfold.

– Det påvirker oss veldig hardt. Jeg tror det er flere som blir oppmerksom fremover.

– Du har ikke så mye å stille opp med om du krasjer med motorsykkel, sier Gjerstad videre.

Kompisgjengen forteller at miljøet har et sterkt samhold. På søndagens kortesje var det omtrent 100 mennesker og 60 biler som møtte opp på ulykkesstedet.

– Bilmiljøet er veldig samlet og vi støtter hverandre når noe skjer, forklarer Tony Jakobsen.

ARRANGØRER: fra venstre Simen Gjerstad, Adrian Bjørkli, Sander Gjerstad, Daniel Farago og Tony Jakobsen. Foto: Maria Johannessen / NRK

Tenåringer utgjør majoriteten av motorsykkelulykker

Trygg Trafikks tall fra 2000–2023 viser at 63 prosent av dem som dør eller blir hardt skadd på lett MC er 16- eller 17-åringer.

Antallet har økt med 58 prosent de siste 23 årene.

Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk. Foto: Erland Knutsen / NRK

– Lett MC er populær blant ungdom. Dessverre ser vi at antallet øker på de som omkommer eller blir hardt skadd på dette kjøretøyet, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk.

Johansen i Trygg Trafikk håper foreldre nå tenker nøye gjennom hva ungdommen kan håndtere før de kjører av gårde.

– Det er feil å tro at dette er en litt avansert moped. Tvert imot vet vi at risikoen er fem ganger så høy for å bli hardt skadd som på moped, sier Johansen i Trygg Trafikk.

Edvin minnes som en omtenksom gutt

Tony Jakobsen har kjent Edvin Heen siden barneskolen. Han forteller at 19-åringen har satt dype spor hos mange.

– Han var veldig snill og brydde seg alltid om de rundt seg.

– Han var godhjertet, snill og omtenksom. Han var en morsom gutt å være sammen med. Vi kommer til å savne han veldig mye, forteller Simen Gjerstad.

Heen satte også spor etter seg utenfor bilmiljøet. I to år var han elev på Tomb jordbruksskole.

– Vi husker han som en åpen, fordomsfri og smilende gutt. Bygda vår er liten, skolen er liten og elevene blir hos oss noen år. Vi rekker å bli godt kjent, så dette preger oss, sier rektor Morten Thomassen.