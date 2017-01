Disse skal sette Råde IL på fotballkartet

De to spillerne er keeper Per Morten Kristiansen (35) og midtbanespiller Tor Erik Moen (33). Kristiansen har tidligere spilt for Moss, Haugesund og Fredrikstad. Moen har spilt for Namsos, Rosenborg, Grindavík, Haugesund og Moss.

Tilbake på lag med kamerater

Kristiansen sier at det blir fint å komme til Råde.

– Jeg kommer til mange kjente lagkamerater. Jeg har blant annet spilt med Jon André, Vidar og Simen Brenne. Det skal bli godt å få samles igjen.

Her er Tor Erik Moen som 19-åring i landslagsdrakt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sammen med Tor Erik Moen, spillende trener Jon André Fredriksen og allerede etablerte Råde-navn som Vidar Martinsen og Simen Brenne, blir det rene Old Boys-tilstander i bygdeklubben. Det synes Kristiansen er gøy.

– Det er veldig, veldig gøy. Vi har jo snakket om det, at vi skulle prøve å komme på lag igjen. Det var naturlig at det nettopp ble Råde siden Jon André og Vidar tok over der. Så begynte Simen der, sier han.

Ønsker å kjempe i toppen

Den spillende treneren, Jon André Fredriksen, sier han er svært fornøyd med nye lagkamerater.

– Det blir spennende. Det blir fint å få noen nye profiler til Råde, det er bare positivt. Dette styrker miljøet i Råde, sier han.

Treneren er glad for at den erfarne keeperen nå tar på seg Råde-drakta.

– Han har spilt tippeliga-kamper så det holder. Han har rutiner inne og er en god keeper. Vi kommer til å få nytte av han og kanskje utnytte spillet vårt bedre slik at vi forhåpentligvis kan komme høyt opp på tabellen og kjempe i toppen, sier han.

Nytt kunstgress

I tillegg til nye spillere, skal kunstgressbane nummer to påbegynnes og være ferdig til høsten. Kunstgresset vil ligge på eksisterende grusbane. Lederen i Råde IL, Knut Erik Berg, er svært fornøyd med utvikling.

– Nå satser vi slik vi har gjort i et par år. Og det skal vi gjøre i mange år til, sier han.

