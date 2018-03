– Meglere er ikke onde mennesker som vil lure folk. Men alle som selger noe vil fremstille det på best mulig måte, sier professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, Jens Elmelund Kjeldsen.

Huseiernes Landsforbund oppfordrer boligkjøpere til å sette seg grundig inn salgsdokumentene, etter at en familie i Fredrikstad oppdaget et rottereir i drømmehuset.

Distriktsleder Ole Øyvind Moen sier at man bør være på utkikk etter enkelte ord eller begreper når man er på boligjakt.

– Selger kan fraskrive seg ansvar med formuleringer som at det har vært problemer med vannet eller at det har vært skadedyr. Da bør det blinke et lys med gang, for da har kjøper plikt til å undersøke nærmere.

– Få bekreftelse i kontrakten

Ole Øyvind Moen i Huseiernes Landsforbund ber boligkjøpere om å stille selgeren mange spørsmål. Foto: Ketil Strebel / NRK

I flere rettssaker etter boligsalg er det slått fast at boligkjøper har plikt til å undersøke nærmere, dersom det står i annonsen at det har vært for eksempel rotteplager, fukt eller råte i boligen.

Moen oppfordrer til å være oppmerksom på formuleringene som brukes, og stille spørsmål om når selger sist så problemet, hvor stort omfanget var og om det fremdeles er problemer.

– Hvis selger sier at alt er i orden nå, så bør kjøper be om å få en bekreftelse på det i kontrakten. Da flytter du ansvaret tilbake til selger og har en mye bedre sak hvis det skulle oppstå problemer.

Bruker positive ord

Professor Jens Elmelund Kjeldsen sier at «stort potensial og mange muligheter» antyder at mye må gjøres med boligen.

Jens Elmelund Kjeldsen er professor i retorikk. Han sier at alle som vil selge noe ønsker å fremstille produktet på best mulig måte. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Men selv om jeg vet at det kan innebære mye jobb, så synes jeg likevel at det høres bra ut. For ordene er positive og vanskelige å motstå.

Han ber boligkjøpere være oppmerksomme på ordene som brukes.

– Man kan bruke formuleringer som betyr ulike ting. Hvis jeg selger en liten leilighet, så vil jeg heller skrive at det er en sjarmerende leilighet med god plassutnyttelse. Selgere blir flinke til å finne positive vinklinger, sier han.

Den stadige jakten på positive vinklinger, gjør at det er lurt å være bevisst på hva som kan ligge i formuleringene:

Selges som den er – Betyr at terskelen for omfanget av hva som kan utgjøre en «mangel» etter avhendingsloven øker. Selgeren kan likevel stå ansvarlig hvis det er gitt uriktige eller manglende opplysninger.

– Betyr at terskelen for omfanget av hva som kan utgjøre en «mangel» etter avhendingsloven øker. Selgeren kan likevel stå ansvarlig hvis det er gitt uriktige eller manglende opplysninger. Stort potensial, sjarmerende eller har mange muligheter – Boligen kan ha behov for omfattende oppussing.

– Boligen kan ha behov for omfattende oppussing. Oppussing eller noe modernisering må påregnes – Boligen kan trenge omfattende renovering eller ombygging.

– Boligen kan trenge omfattende renovering eller ombygging. «Har vært» - Hvis det står i teksten at det har vært problemer med skadedyr, eller at det har vært antydning til råte eller sopp, bør du som kjøper være ekstra oppmerksom og stille flere spørsmål til selger.

- Hvis det står i teksten at det har vært problemer med skadedyr, eller at det har vært antydning til råte eller sopp, bør du som kjøper være ekstra oppmerksom og stille flere spørsmål til selger. Krypkjeller eller kryperom - Kryperom er definert som en risikokonstruksjon. Det er en del av bygget hvor det er vanskelig å komme til og dermed vanskelig å oppdage muggsopp, råte og lekkasjer.

- Kryperom er definert som en risikokonstruksjon. Det er en del av bygget hvor det er vanskelig å komme til og dermed vanskelig å oppdage muggsopp, råte og lekkasjer. Sentral beliggenhet – Betyr gjerne at det er gode bussforbindelser eller kort avstand til butikker. Men det kan også antyde at boligen ligger i et trafikkert og støyende område.

– Betyr gjerne at det er gode bussforbindelser eller kort avstand til butikker. Men det kan også antyde at boligen ligger i et trafikkert og støyende område. Arkitekttegnet - Arkitekt ikke er en beskyttet tittel. Begrepet «arkitekttegnet» kan dermed benyttes fritt.

Undersøk arkitekten

Fagsjef Camilla Moneta i Norske arkitekters landsforbund sier til Aftenposten at hun ikke har registrert bruken av «arkitekttegnet» i boligannonser som et problem.

Hun forteller likevel at kjøper bør undersøke om navnet på arkitekten eller arkitektkontoret fremkommer i

– Det er fint at «arkitekttegnet» benyttes som et hedersord, men det er grunn til å være litt skeptisk til hva megleren egentlig mener med det, sier hun.

PS! Kjøper bør også være oppmerksom på ting man ikke finner i annonsen. Det vil sannsynligvis stå i annonsen hvis det er ettermiddags- eller kveldssol. Dersom solforholdene ikke er nevnt, kan det antyde en solfattig eiendom.