Disse luksusbilene blir 150.000 kroner billigere

I flere år har det vært kjent at målemetodene for CO₂-utslipp på biler skal legges om. Den såkalte WLTP-metoden skal gi mer realistiske utslippstester av biler.

Bilbransjen har lenge fryktet at prisen på nær sagt alle biler skulle sprette til værs når de nye standardene ble innført. Beregninger utført av nettstedet bilnytt tydet for eksempel på at en ordinær VW Passat kunne bli 120.000 kroner dyrere dersom man ikke gjorde endringer i avgiftssystemet når WLTP-metoden ble innført.

Nå er det klart at hele avgiftssystemet blir endret. Bilimportørenes forening er glade for måten det blir gjort på.

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening tror regjeringen vil vente til neste år med en ytterligere vridning av engangsavgiften i en grønnere retning. Foto: Bilimportørens landsforbund

– Det som ble presentert i dag, er veldig bra. Dette har vi jobbet for, sier direktør Erik Andresen.

Store utslag

Omleggingen er nemlig laget slik at statens totale inntekter fra engangsavgiften blir tilnærmet lik i 2020 som den var i 2019. Men selv om det er små endringer i de totale inntektene til staten, gir endringen enorme utslag på enkelte bilmodeller.

For eksempel vil tre BMW-er i millionklassen bli mer enn 150.000 kroner billigere neste år. Også Jaguar, Audi og Mercedes har luksusbiler som blir svært mye billigere.

I den andre enden av skalaen finner vi to Mercedes-modeller som blir tilsvarende dyrere neste år.

Se oversikt nederst i saken

Nettstedet bilnytt har laget en oversikt over utslagene. Redaktør Atle Falch Tuverud har funnet ut at en Skoda Kodiaq diesel med manuelt gir går ned 21.000 kroner, mens en tilsvarende bil med automatgir går opp 11.000 kroner. Også andre bilmerker har tilsvarende utslag, og Tuverud synes det er vanskelig å se et tydelig mønster.

– Det finnes både diesel og bensinbiler som går både opp og ned. Dette handler om hvordan de ulike bilmodellene havner i forhold til et innslagspunkt, sier Tuverud.

Forventer grønn dreiing neste år

Heller ikke Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening ser noe klart mønster.

– Ut fra det vi har regnet på, så ser det ut til at biler med lave utslipp kommer litt dårlige ut enn vi hadde trodd. Men det er ingen tydelig trend, og ganske marginalt, sier han.

Over tid har regjeringen jobbet med å justere engangsavgiften slik at miljøvennlige biler blir billigere, mens miljøverstingene blir dyrere. Andresen ser ikke noe slikt mønster akkurat i år.

– Det ser ut til at regjeringen har konsentrert seg om å tilpasse seg til den nye standarden i år. Til neste år kan det komme noen nye knepp i grønn retning, sier Andresen.

Basert på Bilnytts kalkulator er dette bilene som øker og synker mest i verdi neste år.

Øker mest Variant Driv. Pris i dag CO2 WLTP Avgift i dag Avgift 2020 Diff kr. Mercedes-Benz SLC AMG SLC AMG 43 Bensin 884.000 274 280.891 450.500 169.609 Mercedes-Benz G-klasse G500 Bensin 1.953.900 338 740.223 878.651 138.428 BMW X7 xDrive40i Bensin 1.345.600 256 506.853 575 595 68.742 Nissan Navara Double Cab 2,3 dCi 190 N-Guard aut Diesel 823.495 249 424.546 483.672 59.126 Nissan Navara Double Cab 2,3 dCi 190 N-Connecta aut Diesel 785.630 248 424.546 480.047 55.501 Nissan Navara Double Cab 2,3 dCi 190 Tekna aut Diesel 814.870 248 424.546 480.047 55.501 Mercedes-Benz SLC SLC 200 aut Bensin 594.868 208 160.278 210.117 49.839 Volkswagen Caravelle 2,0 TDI 150hk Highline L DSG Diesel 821.000 224 316.414 357.595 41.181 Volkswagen Multivan 2,0 TDI 150hk Highline L DSG Diesel 912.600 226 346.135 385.311 39.176 Mercedes-Benz SLC SLC 200 Bensin 584.000 210 174.780 212.504 37.724