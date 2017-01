Disse er nominert til Østfoldtalentet

Østfold fylkeskommune ønsker å støtte unge mennesker som har utmerket seg innenfor kunst og kultur med stipendet Østfoldtalentet på kr 50.000,-. Stipendet skal være en påskjønnelse for innsats og inspirasjon til videre engasjement.

Et liv med drama

Sanne Caroline Kvitnes er én av de nominerte. Haldenseren har drevet med teater og musikk siden hun var 5 år.

– Jeg har drevet med musikk og drama hele livet egentlig, forteller 21-åringen.

SKUESPILLER: Sanne Caroline Kvitnes er nominert for sine skuespillerprestasjoner. Foto: Rainer Prang / NRK

Kvitnes har vært å se i rollen som blant annet Alida i Brottets forestilling «Frihetspranget» og som Inger-Marie Soot to ganger i «Soot-spelet», som settes opp i Ørje. Hun skal ha den samme rollen i år.

– Jeg har veldig lyst til å fortsette å studere teater i utlandet, det er ikke gratis, forteller Kvitnes.

Hun har lagt et intensivt halvår bak seg med studier på London Academy of music and dramatic arts.

– Det er ikke alle som passer for dramaskole selv om de er flinke, men det passer for meg. Drømmen ligger i England.

Fra rock til opera

OPERASANGER: Emil Havold Næshagen fra Råde er nominert til Østfoldtalentet 2017. Foto: Sverre Christian Harold / Privat

I 8-års alderen begynte Emil Havold Næshagen fra Råde å spille gitar. Han ble med i et rockeband og deltok i UKM utallige ganger.

– Det ble noen ganger med utslått hår på scenen med rockebandet. Da jeg begynte på musikklinja på Kirkeparken videregående skole, tok jeg sangtimer og valgte sang som hovedinstrument, forteller Næshagen.

Da åpnet det seg en ny verden. Næshagens sanglærer sa etter første time at han burde satse på opera.

– Da oppdaget man ganske fort et bra potensial. Opera er en morsom måte å utnytte stemmen på, uten mikrofon og instrumenter.

I dag går han på Operahøgskolen i Oslo. I sommer blir han å se i hovedrollen når Opera Østfold setter opp Tryllefløyten på Fredriksten festning. Næshagen skal også debutere på Den Norske Opera og ballett i stykket Carmen i 2017.

– Det å bo i Oslo som sangstudent er en kostbar affære. Det hadde betydd mye å vinne Østfoldtalentet, sier Næshagen.

Akrobatikk og flammer

Abaris Aerial er et nysirkuskompani fra Fredrikstad.

AKROBATIKK: Tissue er et stoff som man henger i taket, eller i andre høye ting, hvor triks utføres. Foto: Espen Gresvik Schei / Privat

– Vi er et par jenter som driver med nysirkus og scenekunst. Vi prøver å skape et bilde på scenen med luftakrobatikk, flammer og tissue (tissue er et stoff som man henger i taket og hvor man gjør triks journ.anm.), forklarer Ida Schei.

Hun er en av seks jenter i kompaniet som startet ved Kulturskolen i Fredrikstad. Jentene har fått oppmerksomhet for opptredener ved sykehuset i Fredrikstad tidligere.

– Å vinne Østfoldtalentet hadde betydd utrolig mye. Det å bli oppdaget og få anerkjennelse fra folk i fylket, sier Schei.

Hvis kompaniet vinner vil de bruke pengene på å reise til utlandet og ha en workshop med andre utøvere.

– Vi har så lyst til å utvikle oss og bli enda bedre.

Fløytist og musiker

Fløytist Kristin Hammerseth fra Sarpsborg er også nominert til Østfoldtalentet 2017. Juryen skriver at 24-åringen har vært solist for Det norske blaaseensemblet og Østfold symfoniorkester. Hammerseth var bare 13 år da hun ble tatt opp ved talentprogrammet til Norges musikkhøgskole.

Nominert er også Magnus Berg. Berg er en 20 år gammel gitarist, låtskriver og produsent. Østfold kulturutvikling skriver i nominasjonen at Berg har turnert Norge rundt siden han var 15 år gammel, og har også reist en del med musikken sin i USA og Europa. Han har spilt inn tre plater, den første da han var bare 15 år gammel, den neste da han var 17, og den tredje er straks klar for lansering.

Østfoldtalentet deles ut under Østfoldkonferansen 18. januar.