Dette har du krav på etter strømbrudd

Ifølge NVE har minst 60 000 kunder mistet strømmen på grunn av ekstremværet Knud, og over 15 000 var fortsatt strømløse dagen etter.

En av de var Erik Kolderup fra Larkollen, som så seg nødt til å hente fram aggregatet for å redde kilovis med bær og andre frysevarer. For han tok det 16 timer før strømmen var tilbake.

– Jeg synes det er frustrerende. Vi bor i et samfunn der jeg synes man kan forvente mer, sier Kolderup.

Du kan få penger tilbake

I likhet med tusenvis i Agder var han og naboene uten strøm i over et halvt døgn, noe som betyr at de har krav på kompensasjon.

Dersom man opplever et strømbrudd som varer i 12 timer eller mer, har man krav på utbetaling fra nettselskapet. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en liste over hvor mye du har krav på, skulle strømmen forsvinne i lengre perioder.

Satsene er som følger:

600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer

1400 kroner for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 time

2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer

For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

– Send inn krav

Alle som har rett på kompensasjon vil få det innvilget, forteller Morten Schau i Hafslund. Foto: Hafslund

– Folk må selv melde inn krav til oss for kompensasjon, og alle som har krav på det får det, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett.

Schau forteller at de ikke har mottatt noen krav enda, men at de har nesten hundre kunder i Rygge som uten tvil har rett på kompensasjon etter stormen. Der tok det over 12 timer før strømmen var tilbake.

– Fortsatt er det husstander i Agder som er uten strøm, forteller Kjetil Hillestad, kommunikasjonsdirektør i NVE.

De anslår at over 60 000 husstander har vært hatt strømbrudd som følge av stormen, noe som vil si at over 150 000 mennesker har vært uten strøm.

– Det er mange som har merket denne stormen, og vi oppfordrer alle som kvalifiserer for kompensasjon til å søke om det, sier Hillestad i NVE.